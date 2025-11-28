Раскрыты имена новых участников "Танців з зірками": среди них есть экс-"Холостяк"

Так, в благотворительном эфире за победу будут соревноваться:

Женя Галич - украинский рок-артист, лидер группы O.Torvald и сольный исполнитель, который после начала полномасштабной войны стал на защиту страны.

В 2022 году он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и нес службу в составе 135 отдельного батальона.

Весной 2023 года музыкант вместе с подразделением участвовал в боевых действиях на Бахмутском направлении.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Галич имеет воинское звание старшего лейтенанта и отмечен государственной наградой - орденом "За мужество" III степени.

Наталья Островская - журналистка и одна из ведущих ТСН, для которой тема войны стала частью ежедневной профессиональной реальности.

В своих материалах она регулярно рассказывает истории военных, ветеранов и гражданских, чью жизнь кардинально изменила война.

Также Островская вовлечена в многочисленные волонтерские и благотворительные проекты и выступает ментором инициативы 1+1 media "Здійсни мрію".

Наталья Островская (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Никита Добрынин - телеведущий развлекательного проекта "Ближе к звездам" на ТЕТ и главный герой романтического шоу "Холостяк" 2019 года.

С начала большой войны он активно поддерживает ВСУ, участвуя в сборах для подразделений, в которых служат его родные и друзья.

Кроме этого, Добрынин является амбассадором реабилитационного центра "Титановые" и сотрудничает с Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Праздничный спецэфир "Танці з зірками" в этом году выйдет под лозунгом "Рух до життя". Проект объединился с Superhumans Center - современным медицинским центром военной травмы, который занимается протезированием и реабилитацией пострадавших военных и гражданских.

Благотворительный сбор будет направлен на финансирование прицельной эвакуации раненых бойцов с фронта для скорейшего оказания им необходимой медицинской помощи.

Ранее организаторы уже объявили первых участников спецвыпуска - стендап-комика Василия Байдака, ветеранку Руслану Данилкину и ведущую "Сніданку з 1+1" Нелю Шовкопляс.

Также на паркете мы увидим ведущую Наталью Сотник, певицу KOLA и актера Павла Текучева.