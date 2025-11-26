ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ведуча, співачка та актор: "Танці з зірками" розкрили нову трійку учасників

Середа 26 листопада 2025 12:55
Ведуча, співачка та актор: "Танці з зірками" розкрили нову трійку учасників Імена нових учасників "Танців з зірками" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори благодійного передноворічного спецвипуску шоу "Танці з зірками" під гаслом "Рух до життя" оголосили ще одну трійку зіркових учасників, які вийдуть на паркет заради великої мети - допомоги пораненим українським військовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram проєкту.

Раніше стало відомо, що участь у спецвипуску візьмуть стендап-комік Василь Байдак, ветеранка Руслана Данілкіна та ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Тепер проєкт представив ще трьох нових учасників.

Ведуча, співачка та актор: &quot;Танці з зірками&quot; розкрили нову трійку учасниківНові учасники "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Кого оголосили серед нових зіркових учасників

До благодійного випуску приєдналася співачка KOLA - авторка та виконавиця власних хітів, учасниця "Голосу країни", чиї пісні стали символом підтримки у час війни.

Артистка двічі збирала Палац Спорту з сольними програмами, а цього разу вперше вийде на паркет саме як зіркова учасниця "Танців з зірками".

Ведуча, співачка та актор: &quot;Танці з зірками&quot; розкрили нову трійку учасниківKOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Також участь у спецвипуску візьме Наталі Солонік - телеведуча, обличчя проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

Вона є мамою трьох дітей та менторкою благодійної ініціативи "Здійсни мрію", яка допомагає дітям, що потребують підтримки.

Ведуча, співачка та актор: &quot;Танці з зірками&quot; розкрили нову трійку учасниківНаталі Солонік (фото: instagram.com/natalie_solonik)

Ще одним учасником став Павло Текучев - український актор, відомий за ролями у серіалі "Зворотний напрямок" на 1+1 Україна та романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж".

Він стрімко заявив про себе в кіно, вирізняється харизмою та переконливою акторською грою.

Ведуча, співачка та актор: &quot;Танці з зірками&quot; розкрили нову трійку учасниківПавло Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Танці з зірками Зірки шоу-бізнесу
