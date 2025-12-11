UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Роялті до 3 мільйонів євро: Винник зізнався, чому перекладає свої пісні (відео)

Олег Винник (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Олег Винник, який вперше за довгий час розповів про життя за кордоном, пояснив, чому перекладає свої хіти. Це дійсно може приносити чималі кошти, але сам артист запевняє, що гроші не його головна мета.

Про це Винник розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Винник перекладає свої пісні

За словами співака, це не стратегічний хід. До того ж Винник розповів, що почав перекладати деякі хіти ще давно.

"Якщо говорити про хіти україномовні, то, мені здається, що ви почули "Наталя Наталі". Це взагалі було років п'ять чи шість тому", - сказав артист.

Також він переклав пісню "Невеста", яку виконував російською. Нині вона звучить німецькою. 

Винник пояснив, що отримував чимало повідомлень від друзів-німців, які дуже просили дати нове дихання цьому треку. Вона вдало "вписалася" на весіллях, і, зазначає співак, цікаво звучить іншою мовою. Але це точно не проєкт чи якийсь план, наголосив він.

"Стратегічно поставити (мету) пісні перекладати - це не для мене. Якщо вже по правді, то я ще років 15 тому вже почав писати німецькомовний альбом. Але просто закинув, тому що часу не було. Я працював в Україні, для людей, і часу в тебе просто немає", - зізнався Винник.

 

Окрім цього, співак зізнався, що вже пише пісню італійською. А російською, заявив Винник, він більше не пише.

Також Олег відповів, чи правда, що за хіти в Німеччині можна отримувати роялті до 3 мільйонів євро на рік. 

"Я вже колись про це говорив, що такі пісні як "Ніно", такої такого рівня популярності, якби вони в Німеччині народилися, то так, абсолютно підтверджую це в районі таких сум. Німецькомовний хіт десь в таких сумах визначається", - сказав співак.

"Якби я за пісні, які писав і перекладав німецькою мовою, якби так було, оці всі мої хіти, то мені здається, що на початку війни ця вся допомога моя була б у мільйонах євро", - сказав Винник.

Новини шоу-бізнесуОлег ВинникЗірки шоу-бізнесу