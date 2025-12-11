Роялти до 3 миллионов евро: Винник признался, почему переводит свои песни (видео)

Почему Винник переводит свои песни

По словам певца, это не стратегический ход. К тому же Винник рассказал, что начал переводить некоторые хиты еще давно.

"Если говорить о хитах украиноязычных, то, мне кажется, что вы услышали "Наталя Натали". Это вообще было лет пять или шесть назад", - сказал артист.

Также он перевел песню "Невеста", которую исполнял на русском. Сейчас она звучит на немецком.

Винник объяснил, что получал немало сообщений от друзей-немцев, которые очень просили дать новое дыхание этому треку. Она удачно "вписалась" на свадьбах, и, отмечает певец, интересно звучит на другом языке. Но это точно не проект или какой-то план, подчеркнул он.

"Стратегически поставить (цель) песни переводить - это не для меня. Если уж по правде, то я еще лет 15 назад уже начал писать немецкоязычный альбом. Но просто забросил, потому что времени не было. Я работал в Украине, для людей, и времени у тебя просто нет", - признался Винник.

Кроме этого, певец признался, что уже пишет песню на итальянском. А на русском, заявил Винник, он больше не пишет.

Также Олег ответил, правда ли, что за хиты в Германии можно получать роялти до 3 миллионов евро в год.

"Я уже когда-то об этом говорил, что такие песни как "Нино", такого такого уровня популярности, если бы они в Германии родились, то да, абсолютно подтверждаю это в районе таких сумм. Немецкоязычный хит где-то в таких суммах определяется", - сказал певец.

"Если бы я за песни, которые писал и переводил на немецкий язык, если бы так было, эти все мои хиты, то мне кажется, что в начале войны эта вся помощь моя была бы в миллионах евро", - сказал Винник.