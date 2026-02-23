ua en ru
Російська ракета перетворила будинок українського співака на руїни: його родина опинилася в лікарні

Понеділок 23 лютого 2026 13:32
Будинок співака VARASH знищила російська ракета (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Російська ракета стерла з лиця землі будинок родини українського співака Володимира Заколодяжного, який виступає під псевдонімом VARASH.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

За словами виконавця, удар стався в ніч на 22 лютого, коли російські війська масовано атакували Київську область.

Ракета влучила прямо у житло його сім’ї, і будинок було повністю знищено - від нього залишилися лише руїни.

"У будинок моєї сім'ї потрапила ворожа ракета росії. Наш дім знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори - перетворилося на руїни", - розповів співак.

На щастя, усі рідні артиста вижили, однак отримали серйозні травми і нині перебувають у лікарні.

Будинок співака VARASH знищила російська ракета (фото: instagram.com/varash_music)

У момент удару в будинку була сестра співака разом із двома дітьми. Зараз вони проходять лікування у лікарні "Охматдит".

Наймолодша дитина перебуває у відділенні реанімації, а племіннику співака вже провели операцію.

"Найголовніше - всі живі. Всі госпіталізовані. Зараз лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду - операції, відновлення і довгий шлях реабілітації. В "Охматдиті" перебуває моя сестра з її двома дітьми. Маленька грудна дитина перебуває в реанімації, мого хрещеного племінника вже прооперували, з ним все більш-менш стабільно, дістали уламки з обличчя. Тримаємося, день буде дуже тяжким", - додав артист.

Будинок співака VARASH знищила російська ракета (фото: instagram.com/varash_music)

Масована атака РФ 22 лютого

Увечері 21 лютого російські війська розпочали чергову атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе з різних напрямків.

Крім того, ворог використав балістичні ракети та гіперзвукові 3М22 комплексу "Циркон", запущені з території тимчасово окупованого Криму.

Під ранок стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 здійснили запуск крилатих ракет Х-101. Основним напрямком удару стала Київська область.

У столиці протягом ночі було чутно численні вибухи. За інформацією міської влади, у Святошинському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку та виникла пожежа на даху.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з передмістя госпіталізували жінку та дитину.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що наслідки обстрілу зафіксували у п’яти районах області.

Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю ферми, поранення отримала жінка.

У Броварському районі внаслідок атаки було зруйновано десять приміщень гаражного кооперативу.

У Фастівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, з-під завалів врятували вісім людей, серед них - дитину.

Також руйнування зафіксували у Бучанському та Обухівському районах Київської області.

