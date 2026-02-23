Российская ракета превратила дом украинского певца в руины: его семья оказалась в больнице

Российская ракета стерла с лица земли дом семьи украинского певца Владимира Заколодяжного, который выступает под псевдонимом VARASH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

По словам исполнителя, удар произошел в ночь на 22 февраля, когда российские войска массированно атаковали Киевскую область.

Ракета попала прямо в жилье его семьи, и дом был полностью уничтожен - от него остались лишь руины.

"В дом моей семьи попала вражеская ракета россии. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера - превратилось в руины", - рассказал певец.

К счастью, все родные артиста выжили, однако получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.

Дом певца VARASH уничтожила российская ракета (фото: instagram.com/varash_music)

В момент удара в доме была сестра певца вместе с двумя детьми. Сейчас они проходят лечение в больнице "Охматдет".

Самый младший ребенок находится в отделении реанимации, а племяннику певца уже провели операцию.

"Самое главное - все живы. Все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди - операции, восстановление и долгий путь реабилитации. В "Охматдете" находится моя сестра с ее двумя детьми. Маленький грудной ребенок находится в реанимации, моего крестного племянника уже прооперировали, с ним все более-менее стабильно, достали осколки из лица. Держимся, день будет очень тяжелым", - добавил артист.

Дом певца VARASH уничтожила российская ракета (фото: instagram.com/varash_music)

Массированная атака РФ 22 февраля

Вечером 21 февраля российские войска начали очередную атаку на Украину, применив дроны-камикадзе с разных направлений.

Кроме того, враг использовал баллистические ракеты и гиперзвуковые 3М22 комплекса "Циркон", запущенные с территории временно оккупированного Крыма.

Под утро стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили запуск крылатых ракет Х-101. Основным направлением удара стала Киевская область.

В столице в течение ночи были слышны многочисленные взрывы. По информации городских властей, в Святошинском районе повреждена жилая многоэтажка и возник пожар на крыше.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из пригорода госпитализировали женщину и ребенка.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что последствия обстрела зафиксировали в пяти районах области.

В частности, в Бориспольском районе поврежден частный дом и хозяйственное здание фермы, ранения получила женщина.

В Броварском районе в результате атаки были разрушены десять помещений гаражного кооператива.

В Фастовском районе повреждены пять частных домов, из-под завалов спасли восемь человек, среди них - ребенка.

Также разрушения зафиксировали в Бучанском и Обуховском районах Киевской области.