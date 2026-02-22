Ракета РФ зруйнувала будинок Остапчука: дружина ведучого різко звернулася до його колишньої

Будинок телеведучого Володимира Остапчука зазнав значних руйнувань унаслідок обстрілу Києва в ніч проти 22 лютого . На тлі цього дружина шоумена Катерина Полтавська публічно звернулася до його колишньої Христини Горняк через її слова про втрату житла.

Детальніше про це дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна .

Що сказала Горняк про пошкоджений будинок

Котедж, який телеведучий свого часу будував разом із колишньою дружиною Христиною Горняк, зазнав серйозних пошкоджень.

Саме нотаріуска першою повідомила про наслідки обстрілу.

Христина Горняк повідомила про пошкоджений будинок (скріншот)

Вона оприлюднила фото, на якому видно будинок, посічений уламками, та зазначила, що споруда сильно постраждала.

"Немає людини в нашій країні, кого б не зачепила війна. Дійшла й моя черга. Єдине, що я можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людським життям, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. У нашому котеджному містечку всі живі, люди - найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть постраждав сильно. Значить ця історія мала мати таке завершення", - прокоментувала Христина.

Христина Горняк повідомила про пошкоджений будинок (скріншот)

Реакція дружини Остапчука

Сам Володимир Остапчук поки що не коментує ситуацію. Натомість висловилася його нинішня дружина Катерина Полтавська.

Вона заявила, що будинок фактично знищений і після ворожого "прильоту" від нього нічого не залишилося.

Полтавська також розкритикувала слова Христини Горняк про те, що “дійшла черга до мене”.

На її думку, саме Остапчук втратив житло, адже він фінансував будівництво.

"Війна зачепила всіх. Тепер дійшла черга й до мене", - як ти можеш взагалі таке писати? Купа людей втратили все, на що заробляли все життя, а ти "втратила" половину будинку, у який не вкладала ні гривні і мала право на нього претендувати тільки тому, що була півтора роки чиєюсь дружиною? Хоч би посоромилася прирівнювати себе до людей, які дійсно втратили своє житло", - видала Полтавська.

Катерина Остапчук звернулася до Горняк (скріншот)

Крім того, дружина телеведучого пригадала, що раніше з’являвся покупець, зацікавлений у придбанні котеджу.

Однак тоді, за її словами, Христина відмовилася продавати будинок, бо вважала запропоновану суму занадто низькою.

"Це Вова втратив єдине своє житло, нe ти. Він купив його за свої гроші. І вона, маючи своє житло, не дала Вові продати цей будинок і поділити кошти навпіл, щоб він міг хоч якісь гроші повернути собі. Просто дочекалася, поки будинку не стало", - обурилась Полтавська.

Катерина Остапчук звернулася до Горняк (скріншот)

Нагадаємо, у 2021 році Володимир Остапчук разом з Христиною Горняк почали будувати будинок у селі Вишеньки на Київщині.

Згодом подружжя розлучилося, і тривалий час вони не могли дійти згоди щодо подальшої долі нерухомості.

У підсумку колишні партнери домовилися виставити будинок на продаж і поділити отримані кошти порівну.