"Печаль розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталося горе

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про горе у своїй родині.

Більше цікавого : Діти Степана Гіги вперше розкрили правду про його хворобу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Леся розповіла, що 22 лютого померла її тітка Галина.

Ведуча опублікувала спільне фото з рідною людиною та зізналася, що для їхньої сім’ї це велика й болюча втрата.

"Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце. Наша дорога Галюсічка", - написала Нікітюк.

У Лесі Нікітюк померла близька людина (скріншот)

Більше деталей про обставини смерті тітки телеведуча не розкривала.

Також вона дала зрозуміти, що певний час не виходитиме на зв’язок із підписниками, адже переживає період скорботи.

У сторіз знаменитість також опублікувала фото запаленої свічки, символічно вшанувавши пам’ять близької людини.

У Лесі Нікітюк померла близька людина (скріншот)