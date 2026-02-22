ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічна атака РФ на Київ: є руйнування у чотирьох районах

Київ, Неділя 22 лютого 2026 12:45
Нічна атака РФ на Київ: є руйнування у чотирьох районах Фото: внаслідок нічної атаки РФ на Київ є руйнування у чотирьох районах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві внаслідок нічної комбінованої атаки Росії 22 лютого зафіксовані руйнування у чотирьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Росія атакувала дронами, балістикою та "Цирконами": деталі нічного удару по Україні

За інформацією мера, у Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає.

За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль.

Також уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок.

У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Також вибило вікна в офісному приміщенні.

У Деснянському районі відбулось падіння уламків ракети на відкритій території.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території, без пожежі.

Обстріл України 22 лютого

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 297 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Основні напрямки удару - Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 5 локаціях.

Внаслідок ворожої атаки у низці регіонів зафіксовані руйнування, пожежі та знеструмлення, на Київщині людей рятували з-під завалів, а в Одесі пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, в Одеській області під ударом дронів знову опинилась енергетика, на місці влучань були пожежі.

А Київ тричі був атакований балістикою, а під ранок на столицю летіли крилаті ракети одночасно з дронами. У місті було дуже гучно.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

КМДА Київ Віталий Кличко Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
