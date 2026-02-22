Нічна атака РФ на Київ: є руйнування у чотирьох районах
У Києві внаслідок нічної комбінованої атаки Росії 22 лютого зафіксовані руйнування у чотирьох районах.
У Києві внаслідок нічної комбінованої атаки Росії 22 лютого зафіксовані руйнування у чотирьох районах.
За інформацією мера, у Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає.
За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль.
Також уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок.
У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Також вибило вікна в офісному приміщенні.
У Деснянському районі відбулось падіння уламків ракети на відкритій території.
У Подільському районі уламки впали на відкритій території, без пожежі.
Обстріл України 22 лютого
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 297 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Основні напрямки удару - Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 5 локаціях.
Внаслідок ворожої атаки у низці регіонів зафіксовані руйнування, пожежі та знеструмлення, на Київщині людей рятували з-під завалів, а в Одесі пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Зокрема, в Одеській області під ударом дронів знову опинилась енергетика, на місці влучань були пожежі.
А Київ тричі був атакований балістикою, а під ранок на столицю летіли крилаті ракети одночасно з дронами. У місті було дуже гучно.
