"Рома" та "Ноттінгем" гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи

Увечері 22 січня відбулися матчі 7-го туру основного раунду Ліги Європи УЄФА. Протягом ігрового дня було зіграно 18 поєдинків, за підсумками яких турнірна таблиця зазнала суттєвих змін.
Про підсумки передостаннього туру змагання – розповідає РБК-Україна.
Серед результатів варто відзначити перемогу італійської "Роми", яка без травмованого Артема Довбика впевнено переграла німецький "Штутгарт" з рахунком 2:0. Натомість англійський "Ноттінгем Форест", зі складу якого відзаявили Олександра Зінченка, зазнав мінімальної поразки на виїзді від португальської "Браги" – 0:1.
Результати 7-го туру Ліги Європи:
Після 7-ми турів на вершині турнірної таблиці перебувають одразу дві команди – французький "Ліон" та англійська "Астон Вілла", які набрали по 18 очок. Обидва клуби достроково гарантували собі місця у топ-8 та прямий вихід до 1/8 фіналу.
Загалом уже 19 команд забезпечили собі щонайменше участь у стикових іграх плей-оф. Окрім "Ліона" та "Астон Вілли", до цього списку входять:
Ці клуби вже не опустяться нижче 24-го місця й продовжать боротьбу за трофей.
Шалена інтрига залишається внизу зони плей-офф. "Лілль", "Бранн", "Янг Бойз" і "Селтік" ще не гарантували собі вихід в стикові матчі. Їм можуть завадити "Лудогорець", "Феєнорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ та "Гоу Ехед Іглс". Тож останній тур обіцяє бути дуже напруженим.
Усі матчі 8-го туру ЛЄ відбудуться у четвер, 29 січня та розпочнуться в один час – о 22:00 за Києвом.
Раніше ми повідомили, хто став найкращим футболістом та увійшов до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів.
Також ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд ЛЧ.