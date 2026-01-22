Герої тижня в Лізі чемпіонів: УЕФА назвав найкращого гравця та символічну збірну
УЄФА назвав героїв тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів 7-го туру загального етапу турніру. Найкращим гравцем став представник мадридського "Реала", а до символічної збірної увійшли футболісти 11-ти клубів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Феєричний матч Вінісіуса
Найкращим футболістом тижня став вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор. У поєдинку 7-го туру "вершкові" на своєму полі розгромив "Монако" з рахунком 6:1, а 25-річний бразилець став головним героєм зустрічі.
Вінісіус відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами. Ще після однієї його подачі захисник гостей Тіло Керер зрізав м'яч у власні ворота. Таким чином бразилець безпосередньо долучився до чотирьох голів мадридців.
1st: Vinícius Júnior— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026
2nd: Luis Suárez
3rd: Fermín López
4th: Robert Navarro
Vini takes Player of the Week! @PlayStationEU #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJj0hRk
У боротьбі за звання гравця тижня Вінісіус залишив позаду таких яскравих виконавців:
- Луїс Суарес ("Спортінг") – дубль у матчі з ПСЖ (2:1)
- Фермін Лопес ("Барселона") – два голи у грі зі "Славією" (4:2)
- Роберт Наварро ("Атлетік") – гол і два асисти у матчі з "Аталантою" (3:2)
У сезоні-2025/26 Вінісіус Жуніор провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач. У Лізі чемпіонів на його рахунку 1 гол і 5 асистів у 7-ми поєдинках.
Хто увійшов у збірну тижня
УЄФА також оприлюднив символічну збірну за підсумками сьомого туру. Цього разу до команди увійшли футболісти 11-ти різних клубів.
Команда тижня Ліги чемпіонів:
Воротар:
- Константінос Цолакис ("Олімпіакос")
Захисники:
- Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")
- Йостейн Гундерсен ("Буде-Глімт")
- Бахлул Джафаргулієв ("Карабах")
- Педро Порро ("Тоттенхем")
Півзахисники:
- Хефрен Тюрам ("Ювентус")
- Фермін Лопес ("Барселона")
- Роберт Наварро ("Атлетік")
Нападники:
- Вінісіус Жуніор ("Реал")
- Дієго Сімеоне ("Атлетіко")
- Луїс Суарес ("Спортінг")
Коли заключний тур ЛЧ
За підсумками 7-го туру ЛЧ визначилися два учасники 1/8 фіналу – лондонський "Арсенал" та мюнхенська "Баварія".
Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф.
Заключний, 8-й тур основного етапу відбудеться у середу, 28 січня. Усі його 18 поєдинків стартують в один час – о 22:00 за Києвом.
Раніше ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів.
Також дізнайтеся, кого визнано найкращим футболістом скандального Кубка африканських націй.