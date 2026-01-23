"Рома" и "Ноттингем" гарантированно в плей-офф: актуальная турнирная таблица Лиги Европы

Без Довбика и Зинченко

Среди результатов стоит отметить победу итальянской "Ромы", которая без травмированного Артема Довбика уверенно переиграла немецкий "Штутгарт" со счетом 2:0. В то же время английский "Ноттингем Форест", из состава которого отзаявили Александра Зинченко, потерпел минимальное поражение на выезде от португальской "Браги" - 0:1.

Результаты 7-го тура Лиги Европы:

"Болонья" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:2

"Бранн" (Норвегия) - "Митьюлланд" (Дания) - 3:3

"Виктория" (Чехия) - "Порту" (Португалия) - 1:1

"Мальме" (Швеция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

ПАОК (Греция) - "Бетис" (Испания) - 2:0

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 3:0

"Фенербахче" (Турция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1

"Фрайбург" (Германия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:0

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Лион" (Франция) - 0:1

"Брага" (Португалия) - "Ноттингем" (Англия) - 1:0

"Динамо" Загреб (Хорватия) - ФКСБ (Румыния) - 4:1

"Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1

"Ницца" (Франция) - "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - 3:1

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0

"Рома" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) - 2:0

"Сельта" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 2:1

"Утрехт" (Нидерланды) - "Генк" (Бельгия) - 0:2

"Ференцварош" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:1

Кто уже вышел в плей-офф

После 7-ми туров на вершине турнирной таблицы находятся сразу две команды - французский "Лион" и английская "Астон Вилла", которые набрали по 18 очков. Оба клуба досрочно гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

В общем, уже 19 команд обеспечили себе как минимум участие в стыковых играх плей-офф. Кроме "Лиона" и "Астон Виллы", в этот список входят:

"Фрайбург" (17 очков)

"Мидтьюлланд" и "Брага" (по 16)

"Рома" и "Ференцварош" (по 15)

"Бетис" и "Порту" (по 14)

"Генк" и "Црвена Звезда" (по 13)

ПАОК, "Штутгарт", "Сельта" и "Болонья" (по 12)

"Ноттингем Форест", "Виктория", "Фенербахче" и "Панатинаикос" (по 11)

Эти клубы уже не опустятся ниже 24-го места и продолжат борьбу за трофей.

Борьба за последние путевки

Безумная интрига остается внизу зоны плей-офф. "Лилль", "Бранн", "Янг Бойз" и "Селтик" еще не гарантировали себе выход в стыковые матчи. Им могут помешать "Лудогорец", "Фейенорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ и "Гоу Эхед Иглс". Поэтому последний тур обещает быть очень напряженным.

Все матчи 8-го тура ЛЕ состоятся в четверг, 29 января и начнутся в одно время - в 22:00 по Киеву.