"Рома" и "Ноттингем" гарантированно в плей-офф: актуальная турнирная таблица Лиги Европы

Вечером 22 января состоялись матчи 7-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА. В течение игрового дня было сыграно 18 поединков, по итогам которых турнирная таблица претерпела существенные изменения.
Об итогах предпоследнего тура соревнования - рассказывает РБК-Украина.
Среди результатов стоит отметить победу итальянской "Ромы", которая без травмированного Артема Довбика уверенно переиграла немецкий "Штутгарт" со счетом 2:0. В то же время английский "Ноттингем Форест", из состава которого отзаявили Александра Зинченко, потерпел минимальное поражение на выезде от португальской "Браги" - 0:1.
Результаты 7-го тура Лиги Европы:
После 7-ми туров на вершине турнирной таблицы находятся сразу две команды - французский "Лион" и английская "Астон Вилла", которые набрали по 18 очков. Оба клуба досрочно гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.
В общем, уже 19 команд обеспечили себе как минимум участие в стыковых играх плей-офф. Кроме "Лиона" и "Астон Виллы", в этот список входят:
Эти клубы уже не опустятся ниже 24-го места и продолжат борьбу за трофей.
Безумная интрига остается внизу зоны плей-офф. "Лилль", "Бранн", "Янг Бойз" и "Селтик" еще не гарантировали себе выход в стыковые матчи. Им могут помешать "Лудогорец", "Фейенорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ и "Гоу Эхед Иглс". Поэтому последний тур обещает быть очень напряженным.
Все матчи 8-го тура ЛЕ состоятся в четверг, 29 января и начнутся в одно время - в 22:00 по Киеву.
Ранее мы сообщили, кто стал лучшим футболистом и вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов.
Также мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.