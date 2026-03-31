Родина Максима Неліпи не може встановити пам’ятник на його могилі: брат ведучого забив на сполох

Родина телеведучого Максима Неліпи, який загинув на війні, оголосила збір коштів на пам’ятник для його могили. Через бюрократичні нюанси сім’я не може скористатися міською програмою встановлення уніфікованого меморіалу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис брата полеглого воїна Андрія Неліпи у Facebook .

За словами брата Максима Неліпи, майже через рік після його загибелі справа щодо оформлення триває, а родина досі не має ані виплат, ані пільг.

Водночас найбільш болючим питанням для близьких зараз стало встановлення пам’ятника на могилі.

Андрій Неліпа пояснив, що сім’я розраховувала на стандартне надгробне оформлення, яке у Києві зазвичай встановлюють захисникам коштом міста.

Йдеться про уніфікований "козацький хрест" із кольоровим фото на надгробку. Однак у випадку з Максимом Неліпою ця програма не спрацювала.

Причиною, як стверджує чоловік, стало місце поховання. Максима поховали на Байковому кладовищі поруч із родичами, а не в окремому спеціалізованому секторі почесних поховань для захисників України.

Макс Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

Саме через це міська програма, за його словами, не поширюється на цей випадок.

"Друзі, незабаром рік по Максим Нелипа. Нажаль так сталося, що тяганина по справі брата триває й досі, ніяких виплат та льгот наша родина не має. Але це не так важливо, як інша проблема: київська влада не може забезпечити Максу пам'ятник із плитою на могилі - уніфікований "козацький хрест" з кольоровим фото на надгробку, як зазвичай за рахунок Києва роблять для захисників", - написав він.

Неліпа уточнив, що в Києві така програма діє лише на окремих кладовищах, серед яких Лісове, Берковецьке, Південне, Совське та Лук’янівський заповідник.

На Байковому кладовищі, за його словами, ця можливість не передбачена, навіть якщо йдеться про захисника України, киянина та людину з державними нагородами.

"Як з'ясувалося, у Києві такі сектори діють виключно на Лісовому, Берковецькому, Південному, Совському кладовищах та у Лук'янівському заповіднику. Не розумію чому не враховано варіанти поховання киян захисників на будь яких кладовищах, але на інших й на Байковому в т.ч. не діє", - висловився брат телеведучого.

Він також зазначив, що родина вже встигла підготувати частину робіт і навіть підписала відповідний договір, однак згодом з’ясувалося, що реалізувати це за міською програмою неможливо.

"І те що Макс - захисник України, видатна особа, киянин, має орден "За заслуги" й на таку допомогу наче заслужив - не впливає. Не передбачено. Ми вже там й замовили бетонне плато, й наче все підготували. Нам обіцяли. Навіть договір підписали. Але ніт, як з'ясувалося - не можна, помилка", - поділився Андрій Неліпа.

За його словами, він упродовж пів року намагався владнати це питання, але безрезультатно.

Тож тепер сім’я змушена самостійно збирати кошти на меморіальний комплекс.

"Я півроку намагався добитися цього, але нажаль ніяк. І це - загальна проблема, з нею багато родин захисників стикаються, коли поховання в інших місцях. Добре хоч гідне місце нам надали, й на тому дякуємо. Отже нічого не поробиш, будемо замовляти такий комплекс Максу самотужки", - написав чоловік.

Він додав, що родина не прагне скандалу чи публічного конфлікту, а лише хоче гідно вшанувати пам’ять Максима Неліпи.

За словами брата полеглого військового, вартість пам’ятника становить близько 150 тисяч гривень, і таких грошей у сім’ї зараз немає.

"Нікого не звинувачуємо, не скаржимося, просто інформую. Як є. Поки не доведемо справу до завершення - не можемо нічим займатися. Ціна питання - 150 тис. грн. Таких коштів у нас нема. Мусимо збирати. Частина суми вже є. Просимо допомоги у друзів, колег, знайомих і шанувальників Макса - за бажанням та за можливості. Увіковічнимо гідно його пам'ять", - сказав він.

Окремо наголосив, що цей допис не є спробою привернути зайву увагу, а звернений до тих, хто знав, любив і поважав Максима Неліпу.

"Цей допис не для піару, хайпу і срачів - не витрачайте будь ласка час і нерви, це нам точно не допоможе. Це для всіх хто знав, любив і поважав Макса та готовий долучитися. Посилання на банку і карту для пожертв є у коментарях, хто чим зможе... Всілякі питання - мені у приват. Заздалегідь дякуємо за розуміння та підтримку!" - підсумував чоловік.

Що відомо про Максима Неліпу

До початку повномасштабної війни Максим Неліпа був відомим телеведучим, шоуменом і актором "Дизель Студіо".

Також він працював інженером-програмістом у науково-виробничому підприємстві "ОМІТех", а згодом - у державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр" у Чорнобилі.

Після початку великої війни Неліпа вступив до ТрО, а згодом добровільно вирушив на фронт.

Він служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта і, за наявною інформацією, був призначений командиром роти.

У січні 2025 року військовий дістав поранення, проходив лікування та реабілітацію у Дніпрі, а пізніше повернувся до служби.

Неліпа загинув 12 травня 2025 року. Про його смерть стало відомо через кілька днів після цього.