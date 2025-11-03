Єгор Крутоголов емоційно згадав Максима Неліпу, який загинув на фронті

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як Максим Неліпа потрапив у "Дизель Студіо"

"Він також виходець із "КВК", пройшов таку саму школу, як і ми. Тому було легко з ним спілкуватися і працювати. Він розумів, що потрібно робити для результату. Ми його запросили до себе, коли побачили його пост на Facebook, де він писав, що друзів багато, але вже 4 чи 5 років він не може знайти роботу", - згадав Крутоголов.

Також він зазначив, що відреагував на цей пост, оскільки їм якраз не вистачало ведучого "Дизель Шоу".

"Ми до цього не дуже перетиналися, але завжди поважали його, бачили в ньому потенціал. І так склався в нас колектив, що всі артисти або актори, а от ведучого в нас не було. Тому він доповнив нас як ведучий, багато креативив, щось записував постійно", - зазначив він.

"Разом ми поїздили, погастролювали, познімалися. Потім розійшлися, трошки посварилися. Але так уже сталося, цього вже не переробиш", - підсумував Крутоголов.

Єгор Крутоголов (фото: пресслужба)

Крутоголов про останню розмову з Неліпою

Після відходу з проєкту вони кілька років не спілкувалися. Усе змінилося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Коли він пішов зі студії, ми не спілкувалися. Потім, уже під час повномасштабної війни, він написав: "Пропоную забути все і йти далі". Я сказав: "Окей, давай так і зробимо". Не дуже ми розійшлися... Але під час війни вирішили це залишити в минулому...", - наголосив Єгор.

Також він згадав, що Максим Неліпа приїжджав до них на студію.

"Він приїжджав до нас на студію. Сиділи, говорили. А потім ми несподівано дізналися про цю трагедію. На жаль, ми не були близькими, майже з новин дізнався, що його не стало", - зазначив учасник "Дизель Шоу".

Єгор Крутоголов розповів, яким був Максим Неліпа поза камерами

Крім того, Крутоголов пригадав, що шоумен мав багато талантів.

"Я був якось у нього в майстерні. Це такий підвальчик. Він щось паяв, свердлив, займався інженерно-конструкторськими розробками. Він був таким собі веселим винахідником", - зазначив Крутоголов.

Також він підкреслив, що Максим Неліпа захоплювався музикою.

"Музикою він займався, грав на гітарі трохи. Пам'ятаю, навіть пробували щось записувати. Він пробував створити пісенний проєкт, щось схоже на фільм "Маска" - ось такий був стиль музики, такий драйв. Він навіть написав кілька синглів або майже альбом, щось таке було", - згадав Крутоголов.

Ще одним захопленням Неліпи була риболовля.

"А найбільше, мені здається, він любив риболовлю. Макс був не просто фанатом, а таким просунутим рибалкою. У нього навіть були маленькі кораблики для закидання підгодовування. Я ж кажу: винахідник, інженер", - підсумував художній керівник "Дизель Студіо".

Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (колаж із фото instagram.com/nelimax252)

Що відомо про Максима Неліпу

Максим Неліпа - український шоумен, учасник команди КВК "Ковбої Політеху", ведучий розважальних шоу 2000-х років, пізніше працював у "Дизель Студіо" і знімався в кіно.

Перед початком повномасштабної війни його кар'єра пішла на спад, він довго не міг знайти роботу.

З 2020 року працював інженером-програмістом 1 категорії на держпідприємстві "Екоцентр" у сфері радіаційного контролю.

Після вторгнення РФ Неліпа вступив у територіальну оборону, а потім служив добровольцем у Силах безпілотних систем.

Неліпа рідко з'являвся в соцмережах і не давав інтерв'ю. Остання публікація була зроблена 15 січня 2025 року під час госпіталізації в Дніпрі. Після лікування він повернувся на фронт.

12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання, про що повідомила його ексдружина.

Прощання з шоуменом і військовим відбулося 23 травня в Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Дружина і діти на похороні не були присутні.

Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)