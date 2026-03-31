Семья Максима Нелипы не может установить памятник на его могиле: брат ведущего забил тревогу

16:27 31.03.2026
5 мин
Близкие защитника рассказали, с какими трудностями столкнулись почти через год после его гибели
Иванна Пашкевич
Максиму Нелипе не могут установить памятник (коллаж РБК-Украина)

Семья телеведущего Максима Нелипы, который погиб на войне, объявила сбор средств на памятник для его могилы. Из-за бюрократических нюансов семья не может воспользоваться городской программой установки унифицированного мемориала.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост брата павшего воина Андрея Нелипы в Facebook.

По словам брата Максима Нелипы, почти через год после его гибели дело по оформлению продолжается, а семья до сих пор не имеет ни выплат, ни льгот.

В то же время наиболее болезненным вопросом для близких сейчас стало установление памятника на могиле.

Андрей Нелипа объяснил, что семья рассчитывала на стандартное надгробное оформление, которое в Киеве обычно устанавливают защитникам за счет города.

Речь идет об унифицированном "казацком кресте" с цветным фото на надгробии. Однако в случае с Максимом Нелипой эта программа не сработала.

Причиной, как утверждает мужчина, стало место захоронения. Максима похоронили на Байковом кладбище рядом с родственниками, а не в отдельном специализированном секторе почетных захоронений для защитников Украины.

Макс Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

Именно поэтому городская программа, по его словам, не распространяется на этот случай.

"Друзья, вскоре год по Максим Нелипа. К сожалению так случилось, что волокита по делу брата продолжается до сих пор, никаких выплат и льгот наша семья не имеет. Но это не так важно, как другая проблема: киевская власть не может обеспечить Максу памятник с плитой на могиле - унифицированный "казацкий крест" с цветным фото на надгробии, как обычно за счет Киева делают для защитников", - написал он.

Нелипа уточнил, что в Киеве такая программа действует только на отдельных кладбищах, среди которых Лесное, Берковецкое, Южное, Совское и Лукьяновский заповедник.

На Байковом кладбище, по его словам, эта возможность не предусмотрена, даже если речь идет о защитнике Украины, киевлянине и человеке с государственными наградами.

"Как выяснилось, в Киеве такие сектора действуют исключительно на Лесном, Берковецком, Южном, Совском кладбищах и в Лукьяновском заповеднике. Не понимаю почему не учтены варианты захоронения киевлян защитников на любых кладбищах, но на других и на Байковом в т.ч. не действует", - высказался брат телеведущего.

Он также отметил, что семья уже успела подготовить часть работ и даже подписала соответствующий договор, однако впоследствии выяснилось, что реализовать это по городской программе невозможно.

"И то что Макс - защитник Украины, выдающаяся личность, киевлянин, имеет орден "За заслуги" и на такую помощь как будто заслужил - не влияет. Не предусмотрено. Мы уже там и заказали бетонное плато, и вроде бы все подготовили. Нам обещали. Даже договор подписали. Но нет, как выяснилось - нельзя, ошибка", - поделился Андрей Нелипа.

Макс Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

По его словам, он в течение полугода пытался решить этот вопрос, но безрезультатно.

И теперь семья вынуждена самостоятельно собирать средства на мемориальный комплекс.

"Я полгода пытался добиться этого, но к сожалению никак. И это - общая проблема, с ней многие семьи защитников сталкиваются, когда захоронения в других местах. Хорошо хоть достойное место нам предоставили, и на том спасибо. Так что ничего не поделаешь, будем заказывать такой комплекс Максу самостоятельно", - написал мужчина.

Он добавил, что семья не хочет скандала или публичного конфликта, а лишь хочет достойно почтить память Максима Нелипы.

По словам брата павшего военного, стоимость памятника составляет около 150 тысяч гривен, и таких денег у семьи сейчас нет.

"Никого не обвиняем, не жалуемся, просто информирую. Как есть. Пока не доведем дело до завершения - не можем ничем заниматься. Цена вопроса - 150 тыс. грн. Таких средств у нас нет. Приходится собирать. Часть суммы уже есть. Просим помощи у друзей, коллег, знакомых и поклонников Макса - по желанию и по возможности. Увековечим достойно его память", - сказал он.

Макс Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

Отдельно подчеркнул, что это сообщение не является попыткой привлечь лишнее внимание, а обращено к тем, кто знал, любил и уважал Максима Нелипу.

"Это сообщение не для пиара, хайпа и срачей - не тратьте пожалуйста время и нервы, это нам точно не поможет. Это для всех кто знал, любил и уважал Макса и готов присоединиться. Ссылка на банк и карту для пожертвований есть в комментариях, кто чем сможет... Всевозможные вопросы - мне в личку. Заранее благодарим за понимание и поддержку!" - подытожил мужчина.

Что известно о Максиме Нелипе

До начала полномасштабной войны Максим Нелипа был известным телеведущим, шоуменом и актером "Дизель Студио".

Также он работал инженером-программистом в научно-производственном предприятии "ОМИТех", а впоследствии - в государственном специализированном предприятии "Экоцентр" в Чернобыле.

После начала большой войны Нелипа вступил в ТрО, а затем добровольно отправился на фронт.

Он служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта и, по имеющейся информации, был назначен командиром роты.

В январе 2025 года военный получил ранение, проходил лечение и реабилитацию в Днепре, а позже вернулся к службе.

Нелипа погиб 12 мая 2025 года. О его смерти стало известно через несколько дней после этого.

