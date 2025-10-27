Ярмоленко після феєричного повернення зробив заяву про конфлікт із Шовковським (відео)

Що відомо про конфлікт

Ще в серпні в ЗМІ з'явилися чутки про можливе непорозуміння між Ярмоленком та Шовковським, яке, за повідомленнями, могло спалахнути знову у жовтні.

Повідомлялося, що Шовковський нібито відсторонив Ярмоленка від тренування через неналежний підхід до роботи.

Згодом після матчу Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелес" у Польщі півзахисник залишив розташування "Динамо", пояснивши це сімейними обставинами. Такий крок здивував головного тренера, який не приховував свого обурення на прес-конференції.

Пізніше Ярмоленко повернувся до Києва та відновив тренування з командою, однак не поїхав на матч проти турецького "Самсунспора". Офіційно відсутність футболіста пояснювалась його застудою.

Що сказав Ярмоленко

Після матчу с "Кривбасом" півзахисник "Динамо" пояснив ситуацію.

"У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру – пішов би до головного тренера, і ми разом з'ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до "Шахтаря", - сказав Ярмоленко.

Ярмоленко в сезоні-2025/26

В поточному сезоні 36-річний півзахисник провів за "Динамо" 13 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом.

Столичний клуб нині посідає друге місце в УПЛ, відстаючи на одне очко від лідера – донецького "Шахтаря". В Лізі конференцій "біло-сини" стартували в основному раунді з двох поразок.

Протягом поточного тижня "Динамо" двічі зустрінеться з "Шахтарем". Спочатку в 1/8 фіналу Кубка України (29 жовтня, Київ), а потім – в рамках 11-го туру Прем'єр-ліги (2 листопада, Львів).