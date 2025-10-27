ua en ru
Лунін став "героєм" Ель Класіко: як зіграли українці в топ-лігах на вихідних (відео)

Понеділок 27 жовтня 2025 10:58
Лунін став "героєм" Ель Класіко: як зіграли українці в топ-лігах на вихідних (відео) Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Минулі вихідні були багатими на події для українських футболістів, що виступають в найсильніших лігах Європи.

Про найяскравіші моменти гри вітчизняних легіонерів – розповідає РБК-Україна.

Іспанія

Найцікавіші події з нашими відбувалися на футбольних полях Піренеїв.

Спочатку Віктор Циганков та Владислав Ванат вперше разом вийшли в "основі" "Жирони" та не втримали перемогу.

А потім Андрій Лунін став "героєм" Ель Класіко між "Реалом" та "Барселоною", провівши весь матч на лаві для запасних.

У кінці гри, після вилучення барселонця Педрі, на полі виник конфлікт між футболістами обох команд. У ньому взяли участь й запасні, зокрема Лунін. Спочатку повідомлялось, що український голкіпер отримав за це жовту картку. Проте в офіційному протоколі матчу зазначається, що Лунін був вилучений. За те, що "покинув власну лаву для запасних і рушив у бік лави суперників", та за "агресивну поведінку".

"Реал" виграв у Ель Класіко з рахунком 2:1 та відірвався від "Барселони" в турнірній таблиці на п'ять очок. Натомість "Жирона" плететься в турнірі останньою.

Англія

Продовжує приємно дивувати "Брентфорд" Єгора Ярмолюка. У 9-му турі АПЛ команда перемогла "Ліверпуль" (3:2). Для чинних чемпіонів ця поразка стала четвертою поспіль.

Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда", але на 29-й хвилині отримав травму та був замінений.

Інші команди українців зазнали поразок. "Ноттінгем" без Олександра Зінченка, який травмувався в матчі Ліги Європи, програв "Борнмуту" (0:2). А "Евертон" зазнав розгрому від "Тоттенхема" (0:3). Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин.

Після 9-ти турів у АПЛ лідирує столичний "Арсенал" (22 пункти). "Брентфорд" йде 11-м (13 очок), "Евертон" – 14-м (11), "Ноттінгем" – 18-м (5).

Італія

"Рома" Артема Довбика у 8-му турі Серії А на виїзді перемога "Сассуоло" (1:0). Єдиний та переможний гол "вовки" забили на 16-й хвилині – точним ударом відзначився Пауло Дібала.

Український форвард римлян Артем Довбик вийшов на заміну на 50-й хвилині та результативними діями не відзначився.

"Дженоа" Руслана Маліновського у гостях поступилася "Торіно" (1:2). Український півзахисник вийшов у стартовому складі команди й провів на полі 86 хвилин. Це був його найдовший матч за клуб за півтора року.

"Рома" завдяки перемозі зрівнявшись за очками з "Наполі" (по 18 пунктів) – ці команди лідирують у Серії А. "Дженоа" (3 очки) – на останньому місці.

