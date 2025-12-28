Решетник ефектно виступив на "Танцях з зірками": схуд на 7 кг і показав Віденський вальс

Ведучий Григорій Решетник і дружина Позитива Юлія Сахневич зачарували глядачів "Танців з зірками". Вони танцювали Віденський вальс.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ефір "Танців".

Як виступив Решетник

Виявилося, ведучий давно хотів вийти на паркет. Він дотичний до проєкту, адже саме Григорій оголошував виступи учасників у минулих сезонах.

Не всі рухи вдалися, але вийшло чуттєво. Було помітно, що ведучий трохи нервував. Але він робив усе, аби не забути рухи й вчасно виконувати складні підтримки.

До речі, під час тренувань Решетник схуд. Йому вдалося "скинути" 7 кілограмів, і це ще не кінець, сказав він.

Решетник і Сахневич на "Танцях з зірками" - відео

Судді сприйняли номер позитивно. Катерина Кухар похвалила Григорія і навіть подарувала йому троянду - символ "Холостяка". Дмитро Монатік навіть пожартував, що також дав би йому квітку.

"Ви створили казковий і чарівний настрій Різдва. Неможливо було не заплакати... Справжній Віденський, романтичний, Різдвяний вальс", - сказала Наталія Могилевська.

Тож, Решетник та його партнерка отримали такі оцінки: