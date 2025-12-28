Квіткова і Кот зачарували романтикою на "Танцях з зірками", але нарвалися на критику Кухар
Блогерка Даша Квіткова вразила виступом на "Танцях з зірками". Разом з Євгеном Котом вони показали справжню романтику.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Танців з зірками".
Як Квіткова і Кот "запалили" паркет
Пара вирішила танцювати Фокстрот. Вони відтворили справжню романтичну історію під пісню Монатіка.
Квіткова танцювала у білосніжній сукні, увесь паркет було вкрито пелюстками троянд. Кот виступив у ролі закоханого обранця Даші. І вони зуміли передати всю атмосферу.
Квіткова і Кот (скриншоти)
Виступ Квіткової і Кота - відео
Судді оцінили танець по-різному. Співак Дмитро Монатік був у захваті. Він зазначив, що не очікував, що Даша танцюватиме так гарно.
"Квіткова - це вже звучить казково. Виглядало так легко, романтично, не побоюся цього слова, еротично... Даш, я в шоці, ти дуже красиво танцюєш", - сказав Монатік.
А ось Катерина Кухар не була задоволена на всі 100%. Вона критикувала Дашу, адже не побачила техніки й правильно виконаних танцювальних "па".
"Справді, сильно й красиво. Я так розумію, що ми побачили чернетку вашої шлюбної ночі", - Кухар.
Дмитро Дікусар не став сварити Квіткову. Натомість він зазначив, що чекав трохи більшого від Кота.
"Я чекав більше фокстроту", - сказав Дікусар.
У підсумку, оцінки суддів такі:
- Монатік - 10
- Кухар - 9
- Дікусар - 9
- Могилевська - 9.
