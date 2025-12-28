Квіткова і Кот зачарували романтикою на "Танцях з зірками", але нарвалися на критику Кухар

Блогерка Даша Квіткова вразила виступом на "Танцях з зірками". Разом з Євгеном Котом вони показали справжню романтику.

Як Квіткова і Кот "запалили" паркет

Пара вирішила танцювати Фокстрот. Вони відтворили справжню романтичну історію під пісню Монатіка.

Квіткова танцювала у білосніжній сукні, увесь паркет було вкрито пелюстками троянд. Кот виступив у ролі закоханого обранця Даші. І вони зуміли передати всю атмосферу.

Судді оцінили танець по-різному. Співак Дмитро Монатік був у захваті. Він зазначив, що не очікував, що Даша танцюватиме так гарно.

"Квіткова - це вже звучить казково. Виглядало так легко, романтично, не побоюся цього слова, еротично... Даш, я в шоці, ти дуже красиво танцюєш", - сказав Монатік.

А ось Катерина Кухар не була задоволена на всі 100%. Вона критикувала Дашу, адже не побачила техніки й правильно виконаних танцювальних "па".

"Справді, сильно й красиво. Я так розумію, що ми побачили чернетку вашої шлюбної ночі", - Кухар.

Дмитро Дікусар не став сварити Квіткову. Натомість він зазначив, що чекав трохи більшого від Кота.

"Я чекав більше фокстроту", - сказав Дікусар.

У підсумку, оцінки суддів такі: