ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Решетник эффектно выступил на "Танцях з зірками": похудел на 7 кг и показал Венский вальс

Воскресенье 28 декабря 2025 23:36
UA EN RU
Решетник эффектно выступил на "Танцях з зірками": похудел на 7 кг и показал Венский вальс Григорий Решетник (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Решетник и жена Позитива Юлия Сахневич очаровали зрителей "Танців з зірками". Они танцевали Венский вальс.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Танців".

Как выступил Решетник

Оказалось, ведущий давно хотел выйти на паркет. Он причастен к проекту, ведь именно Григорий объявлял выступления участников в прошлых сезонах.

Не все движения удались, но получилось чувственно. Было заметно, что ведущий немного нервничал. Но он делал все, чтобы не забыть движения и вовремя выполнять сложные поддержки.

Кстати, во время тренировок Решетник похудел. Ему удалось "сбросить" 7 килограммов, и это еще не конец, сказал он.

Решетник и Сахневич на "Танцях з зірками" - видео

Судьи восприняли номер положительно. Екатерина Кухар похвалила Григория и даже подарила ему розу - символ "Холостяка". Дмитрий Монатик даже пошутил, что также дал бы ему цветок.

"Вы создали сказочное и волшебное настроение Рождества. Невозможно было не заплакать... Настоящий Венский, романтический, Рождественский вальс", - сказала Наталья Могилевская.

Поэтому, Решетник и его партнерша получили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Танці з зірками Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении
Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну