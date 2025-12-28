Решетник эффектно выступил на "Танцях з зірками": похудел на 7 кг и показал Венский вальс

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Танців".

Как выступил Решетник

Оказалось, ведущий давно хотел выйти на паркет. Он причастен к проекту, ведь именно Григорий объявлял выступления участников в прошлых сезонах.

Не все движения удались, но получилось чувственно. Было заметно, что ведущий немного нервничал. Но он делал все, чтобы не забыть движения и вовремя выполнять сложные поддержки.

Кстати, во время тренировок Решетник похудел. Ему удалось "сбросить" 7 килограммов, и это еще не конец, сказал он.

Решетник и Сахневич на "Танцях з зірками" - видео

Судьи восприняли номер положительно. Екатерина Кухар похвалила Григория и даже подарила ему розу - символ "Холостяка". Дмитрий Монатик даже пошутил, что также дал бы ему цветок.

"Вы создали сказочное и волшебное настроение Рождества. Невозможно было не заплакать... Настоящий Венский, романтический, Рождественский вальс", - сказала Наталья Могилевская.

Поэтому, Решетник и его партнерша получили такие оценки: