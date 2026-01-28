ua en ru
Яремчук не потрапив до заявки "Олімпіакоса" на вирішальний матч ЛЧ: у чому причина

Середа 28 січня 2026 13:35
UA EN RU
Яремчук не потрапив до заявки "Олімпіакоса" на вирішальний матч ЛЧ: у чому причина Роман Яремчук не зіграє з "Аяксом" (фото: instagram.com/olympiacosfc)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник Роман Яремчук не увійшов до заявки грецького "Олімпіакоса" на вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського "Аякса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт пірейського клубу.

Вирішальний матч за плей-офф

Поєдинок між "Олімпіакосом" та "Аяксом" матиме ключове значення для обох команд у боротьбі за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

Після семи турів грецький клуб посідає 24-те місце в загальній таблиці – перебуває на межі зони стикових матчів, але зберігає шанси фінішувати навіть в зоні сіяних команд (9-16 місця).

У заявці клубу на матч в Амстердамі вказані лише двоє нападників – марокканець Аюб Ель-Каабі та іранець Мехді Таремі. Ім'я українця відсутнє.

Яремчук не потрапив до заявки &quot;Олімпіакоса&quot; на вирішальний матч ЛЧ: у чому причина

Що трапилося з Яремчуком

За інформацією Gazzetta.gr український футболіст залишився поза складом через травму. У нього – пошкодження стопи.

Травма явно сталася нещодавно, бо ще 24 січня українець вийшов на заміну та зіграв півгодини у матчі чемпіонату Греції проти "Волоса". Терміни відновлення наразі не уточнені.

У поточному сезоні Яремчук провів 16 матчів за "Олімпіакос" у всіх турнірах. У Лізі чемпіонів українець отримав обмежений ігровий час – відіграв лише 12 хвилин у матчі третього туру проти "Барселони" (1:6).

Форвард має серію з п'яти ігор без результативних дій. Востаннє він відзначався 17 грудня в поєдинку з "Іраклісом" (6:0). Загалом від початку сезону на його рахунку чотири голи та одна результативна передача.

Чи зможе форвард зіграти за збірну

Ушкодження Яремчука набуває додаткового значення і в контексті збірної України. Якщо травма виявиться серйозною, нападник ризикує пропустити поєдинок 26 березня – зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2026.

Раніше "синьо-жовті" втратили іншого центрфорварда Артема Довбика, який вибув до кінця сезону.

Раніше ми представили повний список матчів заключного туру ЛЧ та розповіли, з ким зіграють українці.

Також ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд ЛЧ.

