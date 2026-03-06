Реліквія для нащадків: рукавички Трубіна стали експонатом музею "Бенфіки"

Місце серед легенд

Подія, яка стала приводом для поповнення музейної колекції, відбулася 28 січня 2026 року на стадіоні "Ештадіу да Луж". У матчі 8-го туру загального етапу ЛЧ проти мадридського "Реала" лісабонцям була потрібна лише перемога з певною різницею м'ячів.

На 90+8-й хвилині за рахунку 3:2, якого не вистачало для виходу в наступний раунд, Анатолій Трубін пішов до штрафного майданчика суперників на подачу стандарту. Точним ударом головою українець встановив остаточний результат – 4:2.

Цей гол дозволив "Бенфіці" піднятися на 24-те місце в таблиці та випередити французький "Марсель" у боротьбі за плей-офф завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

"Унікальні моменти. Історія "Бенфіки" твориться щодня. Рукавички Анатолія Трубіна. 28 січня 2026. Стадіон "Ештадіу да Луж", - прокоментувала прес-служба музею передачу артефакту.

Присвята Україні

Сам Трубін після матчу емоційно відреагував на свій успіх у соцмережах. Голкіпер зазначив, що присвячує цей історичний момент рідній країні.

"Для України. Для тих, хто знає, як боротися до кінця" - написав він на особистій сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Трубін виступає за лісабонський гранд з літа 2023 року і за цей час став беззаперечним першим номером команди та улюбленцем місцевої публіки.

Українець виграв з "Бенфікою" два трофеї – Кубок португальської ліги-2024/25 та Суперкубок Португалії 2025 року.