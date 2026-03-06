Яремчук забив перший гол за "Ліон": українець увірвався у драму Кубка Франції

Український форвард Роман Яремчук відкрив лік забитим м'ячам за "Ліон". Нападник відзначився у чвертьфінальному поєдинку Кубка Франції проти "Ланса", проте це не допомогло його команді пройти далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Перший успіх українця у складі "ткачів"

Роман Яремчук, який приєднався до французького клубу на правах оренди з "Олімпіакоса" наприкінці зимового трансферного вікна, вперше вразив ворота суперників у новій футболці.

Вийшовши у стартовому складі на гру 1/4 фіналу, українець зумів відіграти один м'яч на 67-й хвилині.

Гол став результатом динамічної атаки: Ремі Імбер виконав високу передачу в карний майданчик, де Яремчук виграв боротьбу на другому поверсі та головою спрямував м'яч у сітку.

Для адаптації у Франції Роману знадобилося мінімум часу - у його активі вже є асист у грі проти "Страсбура" та забитий м'яч у третьому поєдинку за клуб.

Драматична розв'язка та серія пенальті

Попри впевнений старт "Ланса", який пішов на перерву з перевагою у два голи завдяки влучним ударам Товена та Сіми, "Ліон" зумів перевести гру в овертайм.

Після голу Яремчука господарі тиснули до останнього і на 90+4-й хвилині зрівняли рахунок. Корентен Толіссо асистував Імберу, який встановив остаточний паритет - 2:2.

Доля путівки до півфіналу вирішувалася в серії післяматчевих 11-метрових.

Гравці "Ланса" реалізували всі свої спроби, тоді як у складі "ткачів" фатальної помилки припустився Мусса Ніакате.

Яремчук, якого замінили до початку серії, участі в лотереї не брав. "Ліон" поступився з рахунком 4:5 і припинив боротьбу за трофей.

Оцінки та плани на майбутнє

Виступ українського легіонера високо оцінили аналітики. Портал SofaScore поставив Яремчуку 7.1 бала - це один із найкращих показників у команді.

Вище оцінили лише лідерів матчу: Толіссо, Мату та Імбера.

Свій наступний поєдинок підопічні П'єра Сажа проведуть у межах Ліги 1.

У неділю, 8 березня, "Ліон" зустрінеться з ФК "Париж". Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.