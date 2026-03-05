ua en ru
Ребров зізнався, як врятував найкращого бомбардира збірної від бану в клубі: деталі від тренера

12:51 05.03.2026 Чт
2 хв
Наставник національної команди дипломатично втрутився в конфлікт у "Поліссі"
aimg Андрій Костенко
Ребров зізнався, як врятував найкращого бомбардира збірної від бану в клубі: деталі від тренера Олексій Гуцуляк у збірній (фото: УАФ)

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, як вплинув на конфліктну ситуацію, що склалася з вінгером Олексієм Гуцуляком у житомирському клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Футбол 360".

Читайте також: Хто замінить Іран на ЧС-2026: чи можливий додатковий шанс для України?

За що покарали Гуцуляка

Під час зимових тренувальних зборів один із лідерів "вовків" Гуцуляк опинився в епіцентрі скандалу.

Через відмову продовжувати контракт, який чинний до червня 2026 року, футболіста відсторонили від основної обойми. Вінгер був змушений підтримувати форму разом із юнацьким складом (U-19), що ставило під загрозу його виклик до національної команди.

Як Ребров вплинув на ситуацію

Ребров зізнався, що ситуація з відсутністю ігрової та тренувальної практики у потенційного збірника викликала у нього серйозне занепокоєння.

Наставник збірної наголосив, що не має права диктувати клубам кадрову політику, проте використав свої добрі стосунки з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем.

"Я не можу впливати на ці рішення, але маю хороші стосунки з президентом клубу. Я розмовляв з ним і казав, що мене це турбує. Коли гравець збірної не має не те що практики, а тренувального процесу взагалі – це проблема. Я запитав, чи може Олексій повернутися до першої команди", - зазначив Ребров.

Тренер також додав, що уважно стежив за іграми житомирців на зборах в Іспанії та переконаний: за рівнем самовіддачі Гуцуляк заслуговує на місце в основі.

Повернення з опали

Конфлікт було вичерпано – Гуцуляк повернувся до тренувань з першою командою та успішно грає за "Полісся" в матчах УПЛ після відновлення турніру.

Ребров висловив вдячність Буткевичу за те, що той дослухався до аргументів і повернув гравця. Це рішення є критично важливим для збірної, оскільки Гуцуляк розглядається як одна з важливих опцій на фланзі атаки у весняних матчах кваліфікації ЧС-2026.

Зазначимо, що п'ять забитих м'ячів у синьо-жовтій формі зробили Гуцуляка найкращим бомбардиром національної команди у 2025 році та допомогли українцям пробитися до плей-офф відбору на мундіаль.

Раніше ми писали, що Ребров анонсував несподіваних дебютантів збірної України на плей-офф ЧС-2026.

