Ребров признался, как спас лучшего бомбардира сборной от бана в клубе: детали от тренера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как повлиял на конфликтную ситуацию, сложившуюся с вингером Алексеем Гуцуляком в житомирском клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Футбол 360" .

За что наказали Гуцуляка

Во время зимних тренировочных сборов один из лидеров "волков" Гуцуляк оказался в эпицентре скандала.

Из-за отказа продлевать контракт, который действует до июня 2026 года, футболиста отстранили от основной обоймы. Вингер был вынужден поддерживать форму вместе с юношеским составом (U-19), что ставило под угрозу его вызов в национальную команду.

Как Ребров повлиял на ситуацию

Ребров признался, что ситуация с отсутствием игровой и тренировочной практики у потенциального сборника вызвала у него серьезное беспокойство.

Наставник сборной отметил, что не имеет права диктовать клубам кадровую политику, однако использовал свои хорошие отношения с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем.

"Я не могу влиять на эти решения, но имею хорошие отношения с президентом клуба. Я разговаривал с ним и говорил, что меня это беспокоит. Когда игрок сборной не имеет не то что практики, а тренировочного процесса вообще - это проблема. Я спросил, может ли Алексей вернуться в первую команду", - отметил Ребров.

Тренер также добавил, что внимательно следил за играми житомирцев на сборах в Испании и убежден: по уровню самоотдачи Гуцуляк заслуживает место в основе.

Возвращение из опалы

Конфликт был исчерпан - Гуцуляк вернулся к тренировкам с первой командой и успешно играет за "Полесье" в матчах УПЛ после возобновления турнира.

Ребров выразил благодарность Буткевичу за то, что тот прислушался к аргументам и вернул игрока. Это решение является критически важным для сборной, поскольку Гуцуляк рассматривается как одна из важных опций на фланге атаки в весенних матчах квалификации ЧМ-2026.

Отметим, что пять забитых мячей в сине-желтой форме сделали Гуцуляка лучшим бомбардиром национальной команды в 2025 году и помогли украинцам пробиться в плей-офф отбора на мундиаль.