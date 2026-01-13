ua en ru
Найкращого бомбардира збірної України відсторонили від команди УПЛ: офіційна заява

Вівторок 13 січня 2026 18:55
Найкращого бомбардира збірної України відсторонили від команди УПЛ: офіційна заява Фото: Олексій Гуцуляк (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер Олексій Гуцуляк та центральний захисник Сергій Чоботенко відтепер не залучаються до підготовки першої команди "Полісся" . Обох футболістів переведено до складу U-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал житомирського клубу.

Позиція клубу

У "Поліссі" зазначили, що рішення є управлінським і пов'язане з формуванням складу на довгострокову перспективу. За інформацією клубу, протягом тривалого часу з Чоботенком і Гуцуляком велися переговори щодо продовження контрактів.

Керівництво запропонувало футболістам нові угоди на покращених умовах – із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та визначеною роллю в команді на кілька сезонів уперед. Водночас запропоновані умови гравці не прийняли.

Причини переведення до U-19

У клубі наголосили, що за умов високої конкуренції та необхідності планування підготовки команди тренерський штаб має спиратися на футболістів, які пов'язують своє майбутнє з "Поліссям" і готові брати участь у стратегічному розвитку проєкту.

З огляду на це було ухвалено рішення не залучати Чоботенка та Гуцуляка до роботи з першою командою та перевести їх до складу U-19.

Коли завршаться контракти

У "Поліссі" підкреслили, що клуб у повному обсязі виконує всі чинні контрактні зобов'язання перед гравцями – фінансові, організаційні та побутові – до завершення строку дії угод.

Чинні контракти Сергія Чоботенка та Олексія Гуцуляка з ФК "Полісся" розраховані до 30 червня 2026 року.

Гуцуляк – лідер збірної

Зазначимо, що Гуцуляк завершив 2025 рік у статусі абсолютного лідера за голами у складі національної збірної України.

Усього за дев'ять поєдинків він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі. Його загальна результативність стала вирішальною в ключових поєдинках команди.

Враховуючи, що відтепер футболіст не матиме належної ігрової практики, його участь у матчах плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026 може бути під питанням.

Раніше ми повідомили, що "Полісся" підсилилося гравцем європейської збірної.

Також дізнайтеся, як Маліновський обійшов Шевченка у рейтингу Серії А.

