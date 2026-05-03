Головна » Розваги » Шоу бізнес

Раміна зізналася, що перед участю у "Холостяку" ходила до ворожки: що їй передбачили

22:10 03.05.2026 Нд
2 хв
Прогноз, який почула журналістка, частково справдився
aimg Іванна Пашкевич
Раміна зізналася, що перед участю у "Холостяку" ходила до ворожки: що їй передбачили Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Популярна українська журналістка Раміна Есхакзай, яка свого часу була учасницею романтичного шоу "Холостяк-5", зізналася, що перед проєктом зверталася до ворожки, аби спробувати привернути до себе увагу головного героя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю блогерки з Андрієм Бєдняковим.

За словами ведучої, перед початком шоу вона звернулася до мами своєї подруги, яка працювала з картами Таро.

Есхакзай хотіла зрозуміти, чи має шанс перемогти у проєкті.

Жінка нібито одразу сказала, що переможницею стане інша учасниця, однак дала Раміні заговорене дзеркальце, яке мало допомогти їй протриматися на шоу якомога довше.

"Вона розклала карти і каже: "Я відчуваю, що виграє якась білявка, але ти дійдеш далеко. Ось тобі дзеркальце. Щовечора дивися в це дзеркало і кажи такі слова: як день ніч перемагає, так і я всіх переможу, амінь". Я дивилася в дзеркало і казала ці слова, і я так дійшла до трійки. Як бачиш, дзеркальце досі зі мною", - згадала журналістка.

Нагадаємо, раніше Раміна говорила, що не шкодує про участь у "Холостяку". За її словами, саме цей проєкт став для неї важливим стартом у медіа та дав можливість побачити себе з боку.

"Зовсім ні. Цей проєкт дав мені можливість побачити себе збоку, попрацювати над собою та отримати величезний буст авдиторії. Завдяки "Холостяку" я почала заробляти на рекламі - це були мої перші справжні гроші. Мені все подобалося", - розповідала Раміна.

Водночас журналістка зазначала, що має і критичне ставлення до формату шоу.

На її думку, заради рейтингів подібні проєкти можуть надто сильно акцентувати на вразливих сторонах учасників.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Єдине, що погано, - це те, що заради рейтингів шоу часто використовує людей, підкреслює їхні слабкості та певні риси характеру, не думаючи про психологічні наслідки для учасників. Це інколи боляче спостерігати", - додала блогерка.

Попри це, Есхакзай і досі стежить за "Холостяком". Серед колишніх головних героїв проєкту вона виділяє Іраклі Макацарію.

"Мені дуже подобався Іраклі Макацарія - він надзвичайно харизматичний", - ділилася вона.

