ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Ніколи не мріяла". Раміна пояснила, чому не хоче народжувати дітей

18:30 18.04.2026 Сб
3 хв
Блогерка чесно зізналася, за яких умов готова стати мамою
aimg Сюзанна Аль Маріді
Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай поділилася поглядами на материнство. Вона зізналася, чому наразі не хоче мати дітей і які обставини це можуть змінити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в коментарі YouTube-проєкту "Бомбардир".

Що сказала Раміна про дітей

Інтерв'юерка зазначила, що на даному етапі життя не хоче бути мамою. Вона ще з дитинства не хотіла власних дітей, але чайлдфрі себе не вважає.

"Я ніколи не мріяла про велике весілля, що я така з животиком, фотосесія, народжується ця дитинка. Я завжди хотіла всиновити дітей. Тобто назвати мене класичною чайлдфрі неможливо", - поділилася вона.

Водночас блогерка наголошує, що її позиція не є остаточною.

"Коли мені ставлять це запитання, я кажу: "Наразі, от на даний момент, я не хочу дітей. Але це не означає, що моя позиція не зміниться через час", - пояснила вона.

&quot;Ніколи не мріяла&quot;. Раміна пояснила, чому не хоче народжувати дітейРаміна про материнство (фото: instagram.com/raminalalala)

Небажання народжувати дітей журналістка пов'язує з кількома факторами - вихованням молодшої сестри та вигоранням.

"У мене бувають моменти, що я просто хочу плакати від того, що мене не слухають собаки. І я розумію, що в мене немає ресурсу на дитину, тому що дитині постійно треба пояснювати, взаємодіяти, розказувати, як жити в цьому світі, підтримувати. А я не можу. У мене десь, напевно, вже другий рік вигорання", - зізналася вона.

Однією з причин виснаженості Раміна назвала відповідальність за рідних.

"У мене є мама, якій я даю гроші. Є сестра, яка на мене працює. У мене є мої потреби. І у мене є потреби в допомозі татові також. Вони залежать від мене", - зауважила вона.

Водночас блогерка розглядає можливість заморозки яйцеклітин.

"Ми говорили про це з гінекологом. Зараз є чудові програми заморозки яйцеклітин. Також це доступно для родин військових. Здається, в деяких клініках взагалі безкоштовно. І якби ось такий запас зробити. Я думаю про це", - поділилася вона.

&quot;Ніколи не мріяла&quot;. Раміна пояснила, чому не хоче народжувати дітей Раміна про заморозку яйцеклітин (фото: instagram.com/raminalalala)

Есхакзай також підкреслила, що фізично не боїться народжувати, а просто цього не хоче.

"Я знаю, що якщо буду вагітна, то попливе обличчя, наберу вагу, потім буду її скидати довго. Я просто впевнена, що буду такою мамою, яка переживає", - сказала вона.

Щодо усиновлення, то тут має співпасти кілька умов - побутові та моральні.

"Щоб ми з хлопцем почали хоча б жити разом, щоб не я повністю відповідала за цю дитину. Моральні сили, щоб з'явилися. От мають співпасти механізми, бо я одна не потягну зараз", - зазначила вона.

Наразі коханий Раміни продовжує захищати країну, тому питання усиновлення просто не на часі.

"Ми бачимось не так часто, як хотілося б, а брати на себе відповідальність... Це ж не так, що можна повернути потім. Це якщо беремо, то вже йдемо по повній програмі", - підкреслила вона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
