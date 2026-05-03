Рамина призналась, что перед участием в "Холостяке" ходила к гадалке: что ей предсказали

22:10 03.05.2026 Вс
Прогноз, который услышала журналистка, частично оправдался
aimg Иванна Пашкевич
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Популярная украинская журналистка Рамина Эсхакзай, которая в свое время была участницей романтического шоу "Холостяк-5", призналась, что перед проектом обращалась к гадалке, чтобы попытаться привлечь к себе внимание главного героя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью блогерши с Андреем Бедняковым.

По словам ведущей, перед началом шоу она обратилась к маме своей подруги, которая работала с картами Таро.

Эсхакзай хотела понять, имеет ли шанс победить в проекте.

Женщина якобы сразу сказала, что победительницей станет другая участница, однако дала Рамине заговоренное зеркальце, которое должно было помочь ей продержаться на шоу как можно дольше.

"Она разложила карты и говорит: "Я чувствую, что выиграет какая-то блондинка, но ты дойдешь далеко. Вот тебе зеркальце. Каждый вечер смотри в это зеркало и говори такие слова: как день ночь побеждает, так и я всех побежу, аминь". Я смотрела в зеркало и говорила эти слова, и я так дошла до тройки. Как видишь, зеркальце до сих пор со мной", - вспомнила журналистка.

Напомним, ранее Рамина говорила, что не жалеет об участии в "Холостяке". По ее словам, именно этот проект стал для нее важным стартом в медиа и дал возможность увидеть себя со стороны.

"Совсем нет. Этот проект дал мне возможность увидеть себя со стороны, поработать над собой и получить огромный буст аудитории. Благодаря "Холостяку" я начала зарабатывать на рекламе - это были мои первые настоящие деньги. Мне все нравилось", - рассказывала Рамина.

В то же время журналистка отмечала, что имеет и критическое отношение к формату шоу.

По ее мнению, ради рейтингов подобные проекты могут слишком сильно акцентировать на уязвимых сторонах участников.

"Единственное, что плохо, - это то, что ради рейтингов шоу часто использует людей, подчеркивает их слабости и определенные черты характера, не думая о психологических последствиях для участников. Это иногда больно наблюдать", - добавила блогерша.

Несмотря на это, Эсхакзай до сих пор следит за "Холостяком". Среди бывших главных героев проекта она выделяет Иракли Макацарию.

"Мне очень нравился Иракли Макацария - он очень харизматичный", - делилась она.

