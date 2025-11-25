ua en ru
"Він відома людина". Раміна пояснила, чому приховує ім'я коханого-військового

Вівторок 25 листопада 2025 17:52
UA EN RU
"Він відома людина". Раміна пояснила, чому приховує ім'я коханого-військового Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла, чому не розкриває ім'я свого обранця, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Раміни Harpers Bazaar.

Чому Раміна приховує коханого-військового

Вона зізналася, що її хлопець відомий у військовій сфері. Навколо їхніх стосунків неодноразово з'являлися різноманітні чутки.

"Так, він відома людина, поважний військовий. Уже писали, що я якось пов'язана з "Азовом", бо мені вдалося взяти інтерв'ю у бійців цієї бригади під час їхньої служби. Потім, коли я поїхала на Зміїний, то, за плітками, вже була з кимось із ГУР", - поділилася вона.

Раміна пояснила, що на тлі різних спекуляцій приховувати ім'я коханого - це виключно питання безпеки.

&quot;Він відома людина&quot;. Раміна пояснила, чому приховує ім'я коханого-військовогоЧому Раміна приховує бойфренда (фото: instagram.com/raminalalala)

Чим займається коханий Раміни

За словами блогерки, партнер пройшов великий шлях від піхотинця до командира.

"Я насправді захоплююся ним. Простий хлопець із села, який всього досяг своєю кров'ю та потом. Якби не війна, ми б ніколи з ним не зустрілися", - розповіла вона.

Вона також наголосила, що небажання її коханого виходити в публічний простір пов'язане не з приватністю, а з міркуваннями безпеки обох.

"Наразі безпека понад усе. І ще є моменти пліток: коли людина невтомно працює і досягає успіху, одразу ж можуть почати говорити: "О, це він із Раміною, тому й командир". Або що я з ним заради власної вигоди. Знецінення - на жаль, одна з реалій нашої буденності", - поділилася вона.

&quot;Він відома людина&quot;. Раміна пояснила, чому приховує ім'я коханого-військовогоХлопець Раміни (фото: instagram.com/raminalalala)

Блогерка також розкрила, які риси їй подобаються у коханому найбільше. Він захоплюється її красою та сміливістю, а вона називає його супергероєм.

"Коли я сказала, що хочу поїхати до Афганістану, він вигукнув: "Вау, оце моя дівчина!" Хтось боїться кудись їхати, а я їду за власним бажанням - і до Ізюма, і до Афганістану. Мені теж дуже імпонує його краса і мужність. Він для мене як супергерой із фільму, але реальний", - розповіла вона.

Що відомо про стосунки Раміни з військовим

Раніше журналістка розповідала, що познайомилася з бойфрендом завдяки екснареченому Євгену Проніну, який порадив взяти у нього інтерв'ю.

Вперше про кохання з військовим вона заговорила у квітні минулого року. Відтоді вона лише зрідка ділилася подробицями стосунків або спільними фото, на яких приховувала його обличчя.

