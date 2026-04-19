Провал на старті та десять шайб: українські хокеїсти зазнали прикрої поразки на юнацькому ЧС

ЧС-2026, U-18. Дивізіон 1A. 2-й тур

Україна U-18 – Угорщина U-18 – 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Шайби України: Ратушняк, Воротеляк, Оліфірчук, Васяк

Шокуючий початок та спроба камбеку

Старт зустрічі став для "синьо-жовтих" справжнім випробуванням. Вже до 12-ї хвилини угорці забезпечили себе приголомшливу перевагу, закинувши чотири шайби.

Попри катастрофічний початок, українці проявили характер ще до першої перерви. Протягом однієї хвилини Артем Ратушняк та Арсеній Воротеляк скоротили відставання до 2:4, повернувши інтригу в протистояння, яке перетворилося на справжню гольову перестрілку.

Хет-трик суперника та фінальний штурм

Другий період знову розпочався з холодного душу: форвард угорців Доман Сонгот оформив хет-трик. Данило Оліфірчук зміг відповісти влучним кидком на 27-й хвилині, проте невдовзі суперник знову збільшив розрив. Загалом за гру команди закинули 10 шайб на двох, що стало рекордом результативності поточного туру.

В заключній двадцятихвилинці збірна України тотально володіла ініціативою, але змогла відзначитися лише один раз: під завісу зустрічі Святослав Васяк встановив остаточний рахунок – 4:6.

Турнірне становище та шанси на еліту

Попри поразку, Україна залишається серед претендентів на високі місця, наразі посідаючи третю сходинку в таблиці. Ситуація в групі максимально щільна: у чотирьох команд по 3 очки, проте Швейцарія та Казахстан мають гру в запасі.

Лише переможець групи за підсумками п'яти турів здобуде путівку до елітного дивізіону світового хокею.

Наступний поєдинок українські хокеїсти проведуть проти лідера групи – збірної Казахстану. Матч відбудеться у вівторок, 21 квітня, о 17:00 за київським часом. Ця зустріч стане визначальною для подальших перспектив "синьо-жовтих" на турнірі.