Провал на старте и десять шайб: украинские хоккеисты потерпели обидное поражение на юношеском ЧМ

ЧМ-2026, U-18. Дивизион 1A. 2-й тур

Украина U-18 - Венгрия U-18 - 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Шайбы Украины: Ратушняк, Воротеляк, Олифирчук, Васяк

Шокирующее начало и попытка камбэка

Старт встречи стал для "сине-желтых" настоящим испытанием. Уже к 12-й минуте венгры обеспечили себе потрясающее преимущество, забросив четыре шайбы.

Несмотря на катастрофическое начало, украинцы проявили характер еще до первого перерыва. В течение одной минуты Артем Ратушняк и Арсений Воротеляк сократили отставание до 2:4, вернув интригу в противостояние, которое превратилось в настоящую голевую перестрелку.

Хет-трик соперника и финальный штурм

Второй период снова начался с холодного душа: форвард венгров Доман Сонгот оформил хет-трик. Даниил Олифирчук смог ответить точным броском на 27-й минуте, однако вскоре соперник снова увеличил разрыв. Всего за игру команды забросили 10 шайб на двоих, что стало рекордом результативности текущего тура.

В заключительной двадцатиминутке сборная Украины тотально владела инициативой, но смогла отличиться лишь однажды: под занавес встречи Святослав Васяк установил окончательный счет - 4:6.

Турнирное положение и шансы на элиту

Несмотря на поражение, Украина остается среди претендентов на высокие места, пока занимая третью строчку в таблице. Ситуация в группе максимально плотная: у четырех команд по 3 очка, однако Швейцария и Казахстан имеют игру в запасе.

Только победитель группы по итогам пяти туров получит путевку в элитный дивизион мирового хоккея.

Следующий поединок украинские хоккеисты проведут против лидера группы - сборной Казахстана. Матч состоится во вторник, 21 апреля, в 17:00 по киевскому времени. Эта встреча станет определяющей для дальнейших перспектив "сине-желтых" на турнире.