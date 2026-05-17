ua en ru
Нд, 17 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Прощання Маліновського та повернення Довбика: як українці зіграли в передостанньому турі Серії А (відео)

15:33 17.05.2026 Нд
2 хв
Руслан Маліновський провів останній домашній поєдинок за "Дженоа", а Артем Довбик уперше за чотири місяці з'явився на полі в римському дербі
aimg Андрій Костенко
Прощання Маліновського та повернення Довбика: як українці зіграли в передостанньому турі Серії А (відео) Руслан Маліновський попрощався з Генуєю (фото: x.com/GenoaCFC)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У неділю, 17 травня, відбулися матчі передостаннього, 37-го туру італійської Серії А. Ігровий день видався особливим для українських легіонерів: півзахисник Руслан Маліновський емоційно попрощався з уболівальниками в Генуї, а форвард Артем Довбик залікував важку травму і нарешті повернувся в гру.

Про матчі за участю наших земляків розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Серії А.

Читайте також: Зірковий Алонсо офіційно очолив "Челсі" Мудрика: що відомо та коли дебют

Останній акорд Маліновського на "Луїджі Ферраріс"

Для 33-річного півзахисника "Дженоа" Руслана Маліновського поєдинок проти "Мілана" став особливим – українець востаннє зіграв перед рідними трибунами генуезців. Нещодавно клуб офіційно оголосив, що хавбек залишить команду влітку на правах вільного агента. За інформацією топ-інсайдера Фабріціо Романо, Маліновський уже погодив трирічний контракт із турецьким "Трабзонспором".

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч. Маліновський традиційно вів гру "грифонів" у центрі поля: віддав 38 точних передач із 45-ти (84%) та створив два гострі моменти для партнерів. Статистичний портал SofaScore оцінив дії Руслана в 6,8 бала.

Сам поєдинок завершився перемогою "Мілана" з рахунком 2:1. У складі "россонері" відзначилися Крістофер Нкунку (з пенальті) та Закарі Атекаме, на що "Дженоа" змогла відповісти лише одним влучним ударом Хоана Васкеса наприкінці зустрічі.

Камбек Довбика у римському дербі

Головна хороша новина туру – повернення в стрій нападника "Роми" Артема Довбика. 28-річний форвард не грав понад чотири місяці: ще 6 січня в поєдинку проти "Лечче" він забив гол, але отримав важку травму м'яза стегна, яка змусила його перенести операцію та пройти тривалу реабілітацію.

Довбик з'явився на полі на 88-й хвилині принципового столичного дербі проти "Лаціо". На той момент "вовки" вже впевнено перемагали 2:0 завдяки дублю захисника Джанлуки Манчіні. Сама гра видалася надзвичайно емоційною – на 70-й хвилині арбітр вилучив по одному гравцю з кожної команди (Веслі Франсу в "Роми" та Ніколо Ровеллу – в "Лаціо").

За відведений йому короткий час Артем не встиг суттєво повпливати на гру, отримавши оцінку 6,3 від SofaScore, проте сам факт його камбеку є надважливим для клубу та збірної України. Не виключено, що це були прощальні хвилини Довбика на "Стадіо Олімпіко", адже в італійських медіа активно ширяться чутки про його можливий літній трансфер з "Роми".

Раніше ми розповіли, як Трубін і Судаков без жодної поразки провалили сезон у Португалії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рома Артем Довбик Футбол Чемпіонат Італії
Новини
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату