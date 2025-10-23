Прощання з Дизелем: де поховають музиканта з Green Grey та що про нього згадали зірки

У Києві попрощалися з Андрієм Яценко, який був відомий як Дизель з культового гурту Green Grey. Музиканта проводили в останню путь його близькі та колеги.

Хто прийшов попрощатися з Дизелем та як його поховають, розповідає РБК-Україна .

Що колеги розповіли про Дизеля

Ведучий Анатолій Анатоліч та його дружина, піарниця Юла, прийшли попрощатися з музикантом та показали, якою була церемонія.

Прощання з Дизелем (скріншот)

"Звучить його музика... Це легенда, яка вплинула дуже сильно на українську музику, на українців, на мене особисто як на підлітка, свого часу. І сьогодні я здивуюсь, якщо хтось з українського шоу-бізнесу не прийде на це прощання. Не вірю, що така може бути неповага", - сказав Анатоліч в Stories.

Юла на прощанні з Дизелем (скріншот)

Продюсер Микола Заруцький, який довго працював з Green Grey, у коментарі "Суспільному" розповів, що дружив з Дизелем. За його словами, Андрій "не просто зірка", адже він світла людина.

"Це була його внутрішня сила - висловлювати себе через музику. Коли він бачив жахи війни, чергував із військовими, збивав дрони, то казав: "Я все перероблю і буду співати всі пісні українською". Пісня "Горить Москва" - це шедевр, у якому він висловив свою позицію сильніше, ніж будь-якими словами", - сказав продюсер.

Прощання з Дизелем (скріншот)

А ведучий та музичний продюсер Сергій Кузін розповів, яким запам'ятав Дизеля та яким було його знайомство з гуртом.

"Я почув їхню пісню ще у 96-му, коли працював у Мінську. Потім ми зробили спільну роботу - пісню "Не стріляй" із Юрієм Шевчуком. Андрій був кайфовим чоловіком. Завжди з посмішкою. Я ніколи не бачив його похмурим", - зазначив він.

Попрощатися з Андрієм прийшов й лідер "ТНМК" Олег Михайлюта. Фагот висловився про Дизеля й розповів, якими були їхні стосунки.

Фагот на прощанні з Дизелем (скріншот)

"Феєрверк, людина-феєрверк. Я не знав про ішемічну (хворобу серця). Само собою, він як звичайний нормальний пацан, так всім направо-наліво не розповідав, що у нього... Для мене це як грім", - зізнався Фагот.

"І не дивлячись на те, що у нас постійно були якісь заруби між собою ідеологічні, повага завжди була присутня", - зазначив він.

Мурік та Фагот (скріншот)

На прощанні також можна було помітити Муріка (Дмитра Муравецького) - друга та колегу Дизеля, який доєднався до Green Grey у 1994 році.

Як українці прощалися з Дизелем (скріншот)

Також про Яценка висловилася Джамала.

"Він дуже був добрий до мене. Багато разом жартували, джемили. Він якось так до мене завжди... Респектував мені, а я до нього, знаєте, як до величезної рок-зірки, в якої все склалося. Були такі-от в нас відносини", - сказала вона.

Окрім цього, попрощатися з Дизелем прийшли Віктор Павлік та Тарас Тополя.

А тітка покійного музиканта повідомила OBOZ.UA, що тіло Дизеля кремують. А потім його прах поховають у Києві, на Байковому кладовищі.

Що відомо про смерть Дизеля

Нагадаємо, 20 жовтня близькі музиканта повідомили про його смерть. Яценку було 55 років. А згодом стало відомо, чому помер Дизель. Виявилося, у нього була ішемічна хвороба серця.

Андрій Яценко помер (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Артиста не стало просто під час підготовки до масштабного туру Україною, який мав розпочатися вже цього тижня. Дизель та Мурік планували давати концерти та представити перекладені версії своїх культових хітів.