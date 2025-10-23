Прощання з Дизелем: де поховають музиканта з Green Grey та що про нього згадали зірки
У Києві попрощалися з Андрієм Яценко, який був відомий як Дизель з культового гурту Green Grey. Музиканта проводили в останню путь його близькі та колеги.
Хто прийшов попрощатися з Дизелем та як його поховають, розповідає РБК-Україна.
Що колеги розповіли про Дизеля
Ведучий Анатолій Анатоліч та його дружина, піарниця Юла, прийшли попрощатися з музикантом та показали, якою була церемонія.
"Звучить його музика... Це легенда, яка вплинула дуже сильно на українську музику, на українців, на мене особисто як на підлітка, свого часу. І сьогодні я здивуюсь, якщо хтось з українського шоу-бізнесу не прийде на це прощання. Не вірю, що така може бути неповага", - сказав Анатоліч в Stories.
Продюсер Микола Заруцький, який довго працював з Green Grey, у коментарі "Суспільному" розповів, що дружив з Дизелем. За його словами, Андрій "не просто зірка", адже він світла людина.
"Це була його внутрішня сила - висловлювати себе через музику. Коли він бачив жахи війни, чергував із військовими, збивав дрони, то казав: "Я все перероблю і буду співати всі пісні українською". Пісня "Горить Москва" - це шедевр, у якому він висловив свою позицію сильніше, ніж будь-якими словами", - сказав продюсер.
А ведучий та музичний продюсер Сергій Кузін розповів, яким запам'ятав Дизеля та яким було його знайомство з гуртом.
"Я почув їхню пісню ще у 96-му, коли працював у Мінську. Потім ми зробили спільну роботу - пісню "Не стріляй" із Юрієм Шевчуком. Андрій був кайфовим чоловіком. Завжди з посмішкою. Я ніколи не бачив його похмурим", - зазначив він.
Попрощатися з Андрієм прийшов й лідер "ТНМК" Олег Михайлюта. Фагот висловився про Дизеля й розповів, якими були їхні стосунки.
"Феєрверк, людина-феєрверк. Я не знав про ішемічну (хворобу серця). Само собою, він як звичайний нормальний пацан, так всім направо-наліво не розповідав, що у нього... Для мене це як грім", - зізнався Фагот.
"І не дивлячись на те, що у нас постійно були якісь заруби між собою ідеологічні, повага завжди була присутня", - зазначив він.
На прощанні також можна було помітити Муріка (Дмитра Муравецького) - друга та колегу Дизеля, який доєднався до Green Grey у 1994 році.
Також про Яценка висловилася Джамала.
"Він дуже був добрий до мене. Багато разом жартували, джемили. Він якось так до мене завжди... Респектував мені, а я до нього, знаєте, як до величезної рок-зірки, в якої все склалося. Були такі-от в нас відносини", - сказала вона.
Окрім цього, попрощатися з Дизелем прийшли Віктор Павлік та Тарас Тополя.
А тітка покійного музиканта повідомила OBOZ.UA, що тіло Дизеля кремують. А потім його прах поховають у Києві, на Байковому кладовищі.
Що відомо про смерть Дизеля
Нагадаємо, 20 жовтня близькі музиканта повідомили про його смерть. Яценку було 55 років. А згодом стало відомо, чому помер Дизель. Виявилося, у нього була ішемічна хвороба серця.
Артиста не стало просто під час підготовки до масштабного туру Україною, який мав розпочатися вже цього тижня. Дизель та Мурік планували давати концерти та представити перекладені версії своїх культових хітів.
