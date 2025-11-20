Прогноз букмекерів на матч Україна - Швеція: хто пройде у фінал плей-офф ЧС-2026

Збірна України дізналася суперника у півфіналі плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026 року. Команда знову зіграє зі Швецією.

Що відомо про першого суперника «синьо-жовтих» у плей-офф ЧС-2026 - повідомляє РБК-Україна .

Україна та Швеція: історія протистоянь

Українська і шведська футбольні збірні зустрічалися п’ять разів, і перевага на боці України.

Українські футболісти здобули три перемоги, один раз поступилися, ще один матч завершився внічию. Загальна різниця забитих і пропущених м’ячів також рівна – 6:4 на користь України.

Хронологія попередніх матчів:

2008, товариська гра, Сульна: Швеція - Україна - 0:1

2011, товариська гра, Строволос: Швеція - Україна - 1:1 (4:5 по пен.)

2011, товариська гра, Харків: Україна - Швеція - 0:1

2012, Євро, Київ: Україна - Швеція - 2:1 (дубль Андрія Шевченка)

2021, Євро, Глазго: Україна - Швеція - 2:1 (додатковий час; голи Олександра Зінченка та Артема Довбика)

Суперник у кризі: новий тренер та провальний відбір

Швеція пробилася до плей-офф не через груповий етап, де посіла останнє місце, а завдяки результатам у Лізі націй.

Невдала кваліфікація коштувала посади головному тренеру Йон-Далю Томассону. Його замінив колишній наставник Челсі Грем Поттер.

Осінній відрізок команда також провела слабко, адже двічі програла Швейцарії (0:2, 1:4), двічі поступилася Косову (0:2, 0:1) та зіграла внічию зі Словенією (1:1, 2:2).

Попри загальний спад, у складі Швеції вистачає зіркових футболістів.

Це форвард "Арсенала" Віктор Дьокереш, нападник "Ліверпуля" Александер Ісак, захисник "Астон Вілли" Віктор Ліндельоф, хавбек "Нью-Йорк Ред Булл" Еміль Форсберг та оборонець дортмундської "Боруссії" Даніель Свенссон.

Втім, результативність лідерів у відборі залишилася низькою: лише чотири голи за шість матчів.

Коли гра та хто фаворит

Матч України зі Швецією відбудеться 26 березня 2026 року, розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Букмекерські контори після жеребкування оцінили шанси суперників майже однаково.

Коефіцієнт на вихід України до фіналу плей-оф становить 1.93, на прохід Швеції - 1.84.

Невелика перевага, за оцінками аналітиків, на боці скандинавів.

Хто буде суперником у фіналі

Переможець протистояння Україна - Швеція зіграє у фіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з переможцем матчу Польща - Албанія.