Прогноз букмекеров на матч Украина - Швеция: кто пройдет в финал плей-офф ЧМ-2026

Четверг 20 ноября 2025 21:50
Прогноз букмекеров на матч Украина - Швеция: кто пройдет в финал плей-офф ЧМ-2026 Сборная Украины (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины узнала соперника в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года. Команда снова сыграет со Швецией.

Что известно о первом сопернике "сине-желтых" в плей-офф ЧМ-2026 - сообщает РБК-Украина.

Украина и Швеция: история противостояний

Украинская и шведская футбольные сборные встречались пять раз, и преимущество на стороне Украины.

Украинские футболисты одержали три победы, один раз уступили, еще один матч завершился вничью. Общая разница забитых и пропущенных мячей также равна - 6:4 в пользу Украины.

Хронология предыдущих матчей:

  • 2008, товарищеская игра, Сульна: Швеция - Украина - 0:1
  • 2011, товарищеская игра, Строволос: Швеция - Украина - 1:1 (4:5 по пен.)
  • 2011, товарищеская игра, Харьков: Украина - Швеция - 0:1
  • 2012, Евро, Киев: Украина - Швеция - 2:1 (дубль Андрея Шевченко)
  • 2021, Евро, Глазго: Украина - Швеция - 2:1 (дополнительное время; голы Александра Зинченко и Артема Довбыка)

Соперник в кризисе: новый тренер и провальный отбор

Швеция пробилась в плей-офф не через групповой этап, где заняла последнее место, а благодаря результатам в Лиге наций.

Неудачная квалификация стоила должности главному тренеру Йон-Далю Томассону. Его заменил бывший наставник Челси Грэм Поттер.

Осенний отрезок команда также провела слабо, ведь дважды проиграла Швейцарии (0:2, 1:4), дважды уступила Косову (0:2, 0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1, 2:2).

Несмотря на общий спад, в составе Швеции хватает звездных футболистов.

Это форвард "Арсенала" Виктор Дёкереш, нападающий "Ливерпуля" Александер Исак, защитник "Астон Виллы" Виктор Линделеф, хавбек "Нью-Йорк Ред Булл" Эмиль Форсберг и защитник дортмундской "Боруссии" Даниэль Свенссон.

Впрочем, результативность лидеров в отборе осталась низкой: всего четыре гола за шесть матчей.

Когда игра и кто фаворит

Матч Украины со Швецией состоится 26 марта 2026 года, начнется в 21:45 по киевскому времени.

Букмекерские конторы после жеребьевки оценили шансы соперников почти одинаково.

Коэффициент на выход Украины в финал плей-офф составляет 1.93, на проход Швеции - 1.84.

Небольшое преимущество, по оценкам аналитиков, на стороне скандинавов.

Кто будет соперником в финале

Победитель противостояния Украина - Швеция сыграет в финале плейоф квалификации чемпионата мира 2026 года с победителем матча Польша - Албания.

Ранее Андрей Шевченко сделал заявление относительно места проведения домашних матчей в плей-офф ЧМ-2026.

Также мы вспомнили все голы за сборную Алексея Гуцуляка - лучшего бомбардира команды в 2025 году.

