Принц Вільям зізнався, через що сваряться його діти

Принц Вельський рокрив унікальні подробиці повсякденного життя своєї родини. Він поділився деталями ранкових зборів дітей до школи та зворушливо висловився про дружину Кейт Міддлтон.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вільяма британському радіо Heart Breakfast .

Що сказав принц Вільям про ранковий хаос в родині

Збори трьох дітей до школи перетворюються на справжній виклик навіть в королівській сім'ї. Разом із Кейт Міддлтон принц виховує принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Оскільки діти слухали етер під час зборів, Вільям звернувся до них і тим самим дав зрозуміти, що вони часто сперечаються через те, хто та що буде слухати зранку.

"Шарлотта, Луї, якщо ви мене чуєте, будь ласка, не запізнюйтеся. І не сваріться через те, хто що слухатиме сьогодні вранці", - сказав він.

Старший син Джордж, якому 12 років, навчається у школі Ламбрук. Під час розмови з'ясувалося, що він залишився на ночівлю у закладі.

Вільям чесно зізнався, що не може назвати себе ранковою людиною. За його словами, збори дітей залежать від багатьох факторів, які можуть створювати додаткові труднощі.

"Це залежить від того, чи є урок гри на гітарі, урок музики - тоді треба завантажити гітару в машину. Ні, гітару ми не беремо, ми ж їдемо в гості, чи не так? До друзів? Ні, не до друзів. Ось так все це відбувається вранці", - поділився він.

Окремим фактором стресу для батьків є ласощі, які діти беруть з собою.

"Луї залишає відбитки пальців від джему по всьому салону, що, звичайно, дуже допомагає", - з гумором розповів Вільям.



Вільям про Кейт

Потішив слухачів майбутній король і зворушливим зізнанням про кохану. Він назвав її чудовою мамою та дружиною, без якої родина "просто не впоролася б".

Принц Вільям також зазначив, що пишається Кейт після її нещодавнього повернення до міжнародних поїздок, зокрема візиту до Італії.

"За останні кілька років їй довелося пережити чимало. І так, вона дуже чекала на цю поїздку до Італії. Тож я дуже радий, що все пройшло так добре", - зазначив він.

Водночас Вільям додав, що такі поїздки є доволі виснажливими, тому родина уважно стежить, щоб принцеса Вельська мала достатньо часу для відновлення.

"Нам треба знайти баланс, стежити, щоб вона почувалася добре й відпочивала, але вона в гарній формі", - поділився він.



Що відомо про здоров'я Кейт Міддлтон

Нагадаємо, про онкологічне захворювання принцеса розповіла у березні 2024 року. Після цього вона розпочала лікування і на певний час призупинила виконання королівських обов'язків.

У вересні того ж року Кейт завершила курс хіміотерапії, а на початку наступного повідомила про ремісію і поступово почала повертатися до публічного життя.

Також з онкологією в монаршій родині бореться король Чарльз III, який у грудні минулого року повідомив про позитивні зрушення - цьогоріч йому мали скоротити графік лікування.