Принц Уильям признался, из-за чего ссорятся его дети

Принц Уэльский раскрыл уникальные подробности повседневной жизни своей семьи. Он поделился деталями утренних сборов детей в школу и трогательно высказался о жене Кейт Миддлтон.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Уильяма британскому радио Heart Breakfast .

Что сказал принц Уильям об утреннем хаосе в семье

Сборы троих детей в школу превращаются в настоящий вызов даже в королевской семье. Вместе с Кейт Миддлтон принц воспитывает принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Поскольку дети слушали эфир во время собрания, Уильям обратился к ним и тем самым дал понять, что они часто спорят из-за того, кто и что будет слушать утром.

"Шарлотта, Луи, если вы меня слышите, пожалуйста, не опаздывайте. И не ссорьтесь из-за того, кто что будет слушать сегодня утром", - сказал он.

Старший сын Джордж, которому 12 лет, учится в школе Ламбрук. Во время разговора выяснилось, что он остался на ночевку в заведении.

Уильям честно признался, что не может назвать себя утренним человеком. По его словам, сборы детей зависят от многих факторов, которые могут создавать дополнительные трудности.

"Это зависит от того, есть ли урок игры на гитаре, урок музыки - тогда надо загрузить гитару в машину. Нет, гитару мы не берем, мы же едем в гости, не так ли? К друзьям? Нет, не к друзьям. Вот так все это происходит утром", - поделился он.

Отдельным фактором стресса для родителей являются лакомства, которые дети берут с собой.

"Луи оставляет отпечатки пальцев от джема по всему салону, что, конечно, очень помогает", - с юмором рассказал Уильям.



Уильям о Кейт

Порадовал слушателей будущий король и трогательным признанием о возлюбленной. Он назвал ее замечательной мамой и женой, без которой семья "просто не справилась бы".

Принц Уильям также отметил, что гордится Кейт после ее недавнего возвращения к международным поездкам, в частности визита в Италию.

"За последние несколько лет ей пришлось пережить немало. И да, она очень ждала эту поездку в Италию. Поэтому я очень рад, что все прошло так хорошо", - отметил он.

В то же время Уильям добавил, что такие поездки довольно утомительны, поэтому семья внимательно следит, чтобы принцесса Уэльская имела достаточно времени для восстановления.

"Нам надо найти баланс, следить, чтобы она чувствовала себя хорошо и отдыхала, но она в хорошей форме", - поделился он.



Что известно о здоровье Кейт Миддлтон

Напомним, об онкологическом заболевании принцесса рассказала в марте 2024 года. После этого она начала лечение и на время приостановила выполнение королевских обязанностей.

В сентябре того же года Кейт закончила курс химиотерапии, а в начале следующего года сообщила о ремиссии и начала постепенно возвращаться к публичной жизни.

Также с онкологией в монаршей семье борется король Чарльз III, который в декабре прошлого года сообщил о положительных сдвигах - в этом году ему должны были сократить график лечения.