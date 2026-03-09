Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо": згадав і керівництво столичного клубу

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич виступив із жорсткою офіційною заявою за підсумками поєдинку 19-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:2).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.
Президент "вовків" звинуватив суддівську бригаду на чолі з Миколою Балакіним в "брудних рішеннях" та закликав відповідні органи УАФ до радикальних кроків.
Приводом для обурення житомирян стали два епізоди, які, на думку клубу, суттєво вплинули на результат зустрічі.
Президент "Полісся" офіційно висунув три ключові вимоги до футбольного керівництва країни:
Окремо президент "Полісся" додав, що не підозрює керівництво "Динамо" у причетності до цих рішень.
"Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу "Динамо" (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", - йдеться у зверненні Буткевича.
Перемога в Житомирі дозволила "Динамо" набрати 35 очок і впритул наблизитися до "Полісся", яке з 36 пунктами замикає трійку лідерів чемпіонату.
У наступному, 20-му турі "Динамо": 13 березня прийматиме земляків з "Оболоні". А "Полісся" 14 березня зіграє вдома проти криворізького "Кривбаса".
