Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо": згадав і керівництво столичного клубу

Спірні моменти матчу

Президент "вовків" звинуватив суддівську бригаду на чолі з Миколою Балакіним в "брудних рішеннях" та закликав відповідні органи УАФ до радикальних кроків.

Приводом для обурення житомирян стали два епізоди, які, на думку клубу, суттєво вплинули на результат зустрічі.

На 21-й хвилині захисник господарів Михайліченко відібрав м'яч у гравця "Динамо" Бражка в центрі поля та віддав передачу на Емерллаху, який з меж штрафного майданчика точно пробив у лівий нижній кут воріт суперника. Втім, після перегляду ВАР головний арбітр Микола Балакін скасував взяття воріт, побачивши порушення проти Бражка.

У компенсований до першого тайму час гравець киян Біловар пішов у жорсткий підкат проти Емерллаху. Попри ризик нанесення серйозної травми, Микола Балакін не показав захиснику навіть жовтої картки.

Вимоги Буткевича до УАФ

Президент "Полісся" офіційно висунув три ключові вимоги до футбольного керівництва країни:

Оприлюднити записи переговорів арбітрів під час скасування гола Емерллаху та моменту з грубою грою захисника "Динамо" Біловара.

Провести незалежну перевірку на детекторі брехні для головного арбітра Миколи Балакіна та рефері ВАР Дениса Шурмана.

Отримати публічні пояснення від голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль та консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі щодо дій суддівської бригади.

Окремо президент "Полісся" додав, що не підозрює керівництво "Динамо" у причетності до цих рішень.

"Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу "Динамо" (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", - йдеться у зверненні Буткевича.

Турнірне становище після гри

Перемога в Житомирі дозволила "Динамо" набрати 35 очок і впритул наблизитися до "Полісся", яке з 36 пунктами замикає трійку лідерів чемпіонату.

У наступному, 20-му турі "Динамо": 13 березня прийматиме земляків з "Оболоні". А "Полісся" 14 березня зіграє вдома проти криворізького "Кривбаса".