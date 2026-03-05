ua en ru
Технічна поразка та штраф: доля скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" вирішена

14:42 05.03.2026 Чт
2 хв
Віце-чемпіон України отримав жорстке покарання, а розклад сил у таблиці УПЛ змінився
aimg Андрій Костенко
Технічна поразка та штраф: доля скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" вирішена Поле стадіону "Ніка" було не готове до гри (фото: ФК "Олександрія")

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу поставив крапку в резонансній справі щодо поєдинку 17-го туру Прем'єр-ліги між "Олександрією" та столичною "Оболонню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Читайте також: Ребров зізнався, як врятував найкращого бомбардира збірної від бану в клубі

Суворий вердикт від КДК

Нагадаємо, що через замерзле поле стадіону "Ніка" в Олександрії, арбітри 23 лютого заборонили проводити там календарну гру УПЛ між місцевою командою та "Оболонню".

Розглянувши рапорти офіційних осіб матчу, КДК УАФ визнав господарів поля винними у неналежній підготовці до гри.

Таким чином "Олександрії" зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Відповідно, "Оболонь" здобула технічну перемогу з аналогічним рахунком та три очки до турнірної таблиці.

Крім того, "містян" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Також "Олександрія" має відшкодувати витрати "Оболоні" на дорогу та компенсувати збитки офіційним особам матчу та транслятору.

Зміни в турнірній таблиці

Це рішення суттєво вплинуло на розстановку сил у чемпіонаті в зоні команд, що ведуть боротьбу за виживання. Завдяки отриманим трьом очкам "Оболонь" піднялася на 9-ту сходинку (23 бали).

Для "Олександрії", яка є чинним віце-чемпіоном України, ситуація стала ще складнішою: команда залишається у зоні вильоту на 15-му місці. Наразі відстань до рятівного 14-го рядка складає три пункти, що значно ускладнює шанси команди на збереження прописки в еліті без стикових матчів.

Раніше ми писали, що юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ.

