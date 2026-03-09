Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо": вспомнил и руководство столичного клуба

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич выступил с жестким официальным заявлением по итогам поединка 19-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:2).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.
Президент "волков" обвинил судейскую бригаду во главе с Николаем Балакиным в "грязных решениях" и призвал соответствующие органы УАФ к радикальным шагам.
Поводом для возмущения житомирян стали два эпизода, которые, по мнению клуба, существенно повлияли на исход встречи.
Президент "Полесья" официально выдвинул три ключевых требования к футбольному руководству страны:
Отдельно президент "Полесья" добавил, что не подозревает руководство "Динамо" в причастности к этим решениям.
"Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба "Динамо" (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ", - говорится в обращении Буткевича.
Победа в Житомире позволила "Динамо" набрать 35 очков и вплотную приблизиться к "Полесью", которое с 36 пунктами замыкает тройку лидеров чемпионата.
В следующем, 20-м туре "Динамо": 13 марта будет принимать земляков из "Оболони". А "Полесье" 14 марта сыграет дома против криворожского "Кривбасса".
