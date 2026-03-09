Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо": вспомнил и руководство столичного клуба

Спорные моменты матча

Президент "волков" обвинил судейскую бригаду во главе с Николаем Балакиным в "грязных решениях" и призвал соответствующие органы УАФ к радикальным шагам.

Поводом для возмущения житомирян стали два эпизода, которые, по мнению клуба, существенно повлияли на исход встречи.

На 21-й минуте защитник хозяев Михайличенко отобрал мяч у игрока "Динамо" Бражко в центре поля и отдал передачу на Эмерллаху, который из пределов штрафной точно пробил в левый нижний угол ворот соперника. Впрочем, после просмотра ВАР главный арбитр Николай Балакин отменил взятие ворот, увидев нарушение против Бражко.

В компенсированное к первому тайму время игрок киевлян Биловар пошел в жесткий подкат против Эмерллаху. Несмотря на риск нанесения серьезной травмы, Николай Балакин не показал защитнику даже желтой карточки.

Требования Буткевича к УАФ

Президент "Полесья" официально выдвинул три ключевых требования к футбольному руководству страны:

Обнародовать записи переговоров арбитров во время отмены гола Эмерллаху и момента с грубой игрой защитника "Динамо" Биловара.

Провести независимую проверку на детекторе лжи для главного арбитра Николая Балакина и рефери ВАР Дениса Шурмана.

Получить публичные объяснения от председателя Комитета арбитров Екатерины Монзуль и консультанта по арбитражу УАФ Николы Риццоли относительно действий судейской бригады.

Отдельно президент "Полесья" добавил, что не подозревает руководство "Динамо" в причастности к этим решениям.

"Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба "Динамо" (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ", - говорится в обращении Буткевича.

Турнирное положение после игры

Победа в Житомире позволила "Динамо" набрать 35 очков и вплотную приблизиться к "Полесью", которое с 36 пунктами замыкает тройку лидеров чемпионата.

В следующем, 20-м туре "Динамо": 13 марта будет принимать земляков из "Оболони". А "Полесье" 14 марта сыграет дома против криворожского "Кривбасса".