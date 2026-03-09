ua en ru
Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо": вспомнил и руководство столичного клуба

13:06 09.03.2026 Пн
2 мин
Геннадий Буткевич выступил с жестким заявлением и призвал УАФ к радикальным шагам
aimg Андрей Костенко
Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо": вспомнил и руководство столичного клуба "Полесье" в Житомире проиграло "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич выступил с жестким официальным заявлением по итогам поединка 19-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.

Читайте также: Играл с Месси и девять раз побеждал в УПЛ: звездный футболист сборной Украины завершил карьеру

Спорные моменты матча

Президент "волков" обвинил судейскую бригаду во главе с Николаем Балакиным в "грязных решениях" и призвал соответствующие органы УАФ к радикальным шагам.

Поводом для возмущения житомирян стали два эпизода, которые, по мнению клуба, существенно повлияли на исход встречи.

  • На 21-й минуте защитник хозяев Михайличенко отобрал мяч у игрока "Динамо" Бражко в центре поля и отдал передачу на Эмерллаху, который из пределов штрафной точно пробил в левый нижний угол ворот соперника. Впрочем, после просмотра ВАР главный арбитр Николай Балакин отменил взятие ворот, увидев нарушение против Бражко.
  • В компенсированное к первому тайму время игрок киевлян Биловар пошел в жесткий подкат против Эмерллаху. Несмотря на риск нанесения серьезной травмы, Николай Балакин не показал защитнику даже желтой карточки.

Требования Буткевича к УАФ

Президент "Полесья" официально выдвинул три ключевых требования к футбольному руководству страны:

  • Обнародовать записи переговоров арбитров во время отмены гола Эмерллаху и момента с грубой игрой защитника "Динамо" Биловара.
  • Провести независимую проверку на детекторе лжи для главного арбитра Николая Балакина и рефери ВАР Дениса Шурмана.
  • Получить публичные объяснения от председателя Комитета арбитров Екатерины Монзуль и консультанта по арбитражу УАФ Николы Риццоли относительно действий судейской бригады.

Отдельно президент "Полесья" добавил, что не подозревает руководство "Динамо" в причастности к этим решениям.

"Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба "Динамо" (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ", - говорится в обращении Буткевича.

Турнирное положение после игры

Победа в Житомире позволила "Динамо" набрать 35 очков и вплотную приблизиться к "Полесью", которое с 36 пунктами замыкает тройку лидеров чемпионата.

В следующем, 20-м туре "Динамо": 13 марта будет принимать земляков из "Оболони". А "Полесье" 14 марта сыграет дома против криворожского "Кривбасса".

Ранее мы сообщили, как решили судьбу скандального матча "Александрия" - "Оболонь" в 17 туре УПЛ.

