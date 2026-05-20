Повторення рекорду: Світоліна, Костюк та сенсаційна дебютантка зіграють в основі Вімблдона-2026

Хто вже в основі

До списку 104 тенісисток, які отримали прямі перепустки до основи, увійшли: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

Раніше український десант із семи тенісисток в основній сітці мейджорів фіксувався лише чотири рази: на Ролан Гаррос-2007, Вімблдоні-2008, а також на Australian Open та US Open у 2024 році. Ба більше, аналогічна рекордна кількість українок (7 гравчинь) автоматично відібралася і на прийдешній Відкритий чемпіонат Франції-2026.

Досвід та дебют: з чим українки їдуть на Вімблдон-2026

Еліна Світоліна (12-й виступ). Трав'яні корти Лондона є успішними для першої ракетки України – вона двічі діставалася тут до півфіналів (у 2019 та 2023 роках).

Марта Костюк (6-й виступ). Намагатиметься реабілітуватися за минулорічний виліт у першому колі. Її найкращим результатом на Вімблдоні залишається третій раунд (2023, 2024).

Даяна Ястремська (5-й виступ). Має в активі особистий рекорд у вигляді виходу до четвертого кола (2019 рік), а два попередні сезони зупинялася на стадії третього раунду.

Ангеліна Калініна (5-й виступ). Прагнутиме переписати власну історію на турнірі, адже раніше ніколи не проходила далі другого кола.

Юлія Стародубцева (3-й виступ). Третій рік поспіль стабільно потрапляє до основи, на попередніх змаганнях незмінно завершувала боротьбу в другому раунді.

Дарія Снігур (2-й виступ). Минулого року успішно подолала стартовий бар'єр і зупинилася в другому колі.

Олександра Олійникова (дебют). Вперше в кар'єрі напряму застрибнула до основної сітки англійського мейджора, хоча раніше не грала навіть у кваліфікаційних раундах.

Кількість наших дівчат у Лондоні може стати рекордною, якщо крізь сито кваліфікації проб'ється Вероніка Подрез, яка наразі перебуває на 44-й позиції в альтернативному (резервному) списку.

Коли відбудеться турнір

Кваліфікаційний турнір Вімблдону-2026 пройде з 22 до 25 червня. Матчі основної сітки відбудуться з 29 червня до 12 липня.

Чинною чемпіонкою найпрестижнішого трав'яного турніру є Іга Свьонтек с Польщі, яка в минулорічному фіналі з історичним розгромом перемогла Аманду Анісімову з США.

Найбільшу кількість тріумфів у історії має легендарна американка Мартіна Навратілова, яка у період з 1978 ро 1990 роки здобула дев'ять титулів.