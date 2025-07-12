Свьонтек з історичним розгромом виграла перший "Вімблдон" у кар'єрі (відео)

Польська тенісистка Іга Свьонтек (№4 WTA) вписала своє ім'я в історію Вімблдонського турніру, здобувши перший у кар'єрі титул на трав'яному "мейджорі". У фіналі вона буквально розтрощила американку Аманду Анісімову (№12 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фіналу .

Вімблдонський турнір-2025, фінал

Іга Свьонтек (Польща) – Аманда Анісімова (США) – 6:0, 6:0

Історичний розгром

Фінал став першою очною зустріччю між полькою та американкою і тривав лише 59 хвилин.

Свьонтек повністю домінувала на корті, не віддавши суперниці жодного гейму. Такий сухий рахунок у фіналі жіночої одиночної сітки "Вімблдона" став першим за останні 114 років – востаннє подібне траплялося ще у 1911-му.

Взагалі ж, у семи матчах турніру польська тенісистка віддала суперницям лише один сет.

Досягнення та рекорди

Для Свьонтек це перший титул "Вімблдона" та шостий трофей серії Grand Slam. Раніше були чотири перемоги на "Ролан Гаррос" та одна – на US Open.

Вона стала першою польською тенісисткою, яка виграла "Вімблдон" в одиночному розряді. Крім того, перемога у фіналі стала 100-ю для Свьонтек на турнірах Великого Шлема. Також вона виграла всі шість фіналів Grand Slam, у яких брала участь.

З понеділка Іга Свьонтек повернеться на третє місце в рейтингу WTA. Турнір у Лондоні став для неї першим тріумфом із червня 2024-го, коли вона виграла "Ролан Гаррос".