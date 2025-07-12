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Свьонтек з історичним розгромом виграла перший "Вімблдон" у кар'єрі (відео)

Лондон, Субота 12 липня 2025 20:53
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Свьонтек з історичним розгромом виграла перший "Вімблдон" у кар'єрі (відео) Фото: Іга Свьонтек вперше перемогла на трав'яному "мейджорі" (x.com/wimbledon)
Автор: Андрій Костенко

Польська тенісистка Іга Свьонтек (№4 WTA) вписала своє ім'я в історію Вімблдонського турніру, здобувши перший у кар'єрі титул на трав'яному "мейджорі". У фіналі вона буквально розтрощила американку Аманду Анісімову (№12 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фіналу.

Вімблдонський турнір-2025, фінал

Іга Свьонтек (Польща) – Аманда Анісімова (США) – 6:0, 6:0

Історичний розгром

Фінал став першою очною зустріччю між полькою та американкою і тривав лише 59 хвилин.

Свьонтек повністю домінувала на корті, не віддавши суперниці жодного гейму. Такий сухий рахунок у фіналі жіночої одиночної сітки "Вімблдона" став першим за останні 114 років – востаннє подібне траплялося ще у 1911-му.

Взагалі ж, у семи матчах турніру польська тенісистка віддала суперницям лише один сет.

Свьонтек з історичним розгромом виграла перший &quot;Вімблдон&quot; у кар'єрі (відео)

Досягнення та рекорди

Для Свьонтек це перший титул "Вімблдона" та шостий трофей серії Grand Slam. Раніше були чотири перемоги на "Ролан Гаррос" та одна – на US Open.

Вона стала першою польською тенісисткою, яка виграла "Вімблдон" в одиночному розряді. Крім того, перемога у фіналі стала 100-ю для Свьонтек на турнірах Великого Шлема. Також вона виграла всі шість фіналів Grand Slam, у яких брала участь.

З понеділка Іга Свьонтек повернеться на третє місце в рейтингу WTA. Турнір у Лондоні став для неї першим тріумфом із червня 2024-го, коли вона виграла "Ролан Гаррос".

Раніше повідомили, що легендарна Вінус Вільямс разом з Мартою Костюк зіграє на турнірі у Вашингтоні.

Також читайте про скандальну Соболенко, яка зіграє з фіналістом "Вімблдона" у тенісній "битві статей".

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