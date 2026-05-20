Повторение рекорда: Свитолина, Костюк и сенсационная дебютантка сыграют в основе Уимблдона-2026

Кто уже в основе

В список 104 теннисисток, которые получили прямые пропуска в основу, вошли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Ранее украинский десант из семи теннисисток в основной сетке мэйджоров фиксировался лишь четыре раза: на Ролан Гаррос-2007, Уимблдоне-2008, а также на Australian Open и US Open в 2024 году. Более того, аналогичное рекордное количество украинок (7 игроков) автоматически отобралось и на грядущий Открытый чемпионат Франции-2026.

Опыт и дебют: с чем украинки едут на Уимблдон-2026

Элина Свитолина (12-е выступление). Травяные корты Лондона являются успешными для первой ракетки Украины - она дважды добиралась здесь до полуфиналов (в 2019 и 2023 годах).

Марта Костюк (6-е выступление). Будет пытаться реабилитироваться за прошлогодний вылет в первом круге. Ее лучшим результатом на Уимблдоне остается третий раунд (2023, 2024).

Даяна Ястремская (5-е выступление). Имеет в активе личный рекорд в виде выхода в четвертый круг (2019 год), а два предыдущих сезона останавливалась на стадии третьего раунда.

Ангелина Калинина (5-е выступление). Будет стремиться переписать свою историю на турнире, ведь ранее никогда не проходила дальше второго круга.

Юлия Стародубцева (3-е выступление). Третий год подряд стабильно попадает в основу, на предыдущих соревнованиях неизменно завершала борьбу во втором раунде.

Дарья Снигур (2-е выступление). В прошлом году успешно преодолела стартовый барьер и остановилась во втором круге.

Александра Олейникова (дебют). Впервые в карьере напрямую запрыгнула в основную сетку английского мэйджора, хотя ранее не играла даже в квалификационных раундах.

Количество наших девушек в Лондоне может стать рекордным, если сквозь сито квалификации пробьется Вероника Подрез, которая сейчас находится на 44-й позиции в альтернативном (резервном) списке.

Когда состоится турнир

Квалификационный турнир Уимблдона-2026 пройдет с 22 по 25 июня. Матчи основной сетки состоятся с 29 июня по 12 июля.

Действующей чемпионкой самого престижного травяного турнира является Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале с историческим разгромом победила Аманду Анисимову из США.

Наибольшее количество триумфов в истории имеет легендарная американка Мартина Навратилова, которая в период с 1978 по 1990 годы получила девять титулов.