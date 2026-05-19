Організатори дали шанс, і вона шокувала: історичний тріумф 19-річної українки на WTA

Юна українська тенісистка Єлизавета Котляр переписала власну спортивну історію. 19-річна спортсменка здобула свою дебютну, але надзвичайно драматичну перемогу в основній сітці престижного турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Справжня сенсація прогриміла на старті грунтового турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті.

Котляр, яка наразі посідає скромне 528-ме місце у світовому рейтингу і потрапила на змагання лише завдяки спеціальному запрошенню (вайлдкард) від організаторів, вибила з боротьби досвідчену британку Франческу Джонс (105-та ракетка світу).

Характер проти досвіду: як Котляр вигризала перемогу

Для Єлизавети цей матч став лише третім у кар'єрі в основній сітці турнірів такого рівня (включно із челенджерами), і до цього дня вона не знала смаку перемог.

Початок зустрічі також не віщував дива - перший сет українка повністю провалила, віддавши його з рахунком 2:6.

Проте у другій партії Котляр продемонструвала залізні нерви. У надщільному протистоянні з п'ятьма брейками ключовим став гейм на подачі Лізи, який вона філігранно закрила «на нуль», забравши сет - 6:3.

Справжній валідольний трилер розгорнувся у вирішальній партії:

Британка Джонс увімкнула максимум і здійснила потужний ривок, повівши в рахунку 4:0 .

. Коли в успіх українки вже ніхто не вірив, 19-річна Котляр зробила щось неймовірне: вона перекусила гру і забрала шість геймів поспіль (!).

Загалом матч тривав 2 години та 22 хвилини, зафіксувавши історичний тріумф українського таланту.

Завдяки цьому неймовірному камбеку Котляр крокує до другого кола змагань у Марокко. Наступною суперницею Єлизавети стане шоста сіяна турніру, амбітна хорватка Петра Марчинко.

Гучний поєдинок за вихід у чвертьфінал відбудеться вже у середу, 20 травня, не раніше 12:00 за київським часом.