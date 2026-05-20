ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Повторення рекорду: Світоліна, Костюк та сенсаційна дебютантка зіграють в основі Вімблдона-2026

11:59 20.05.2026 Ср
3 хв
Україна може оновити історичне досягнення на легендарному тенісному турнірі
aimg Андрій Костенко
Повторення рекорду: Світоліна, Костюк та сенсаційна дебютантка зіграють в основі Вімблдона-2026 Для Еліни Світоліної цьогорічній Вімблдон стане 12-м (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Організатори третього у сезоні турніру серії Grand Slam – Вімблдона – оприлюднили офіційні списки учасниць основної сітки 2026 року. Завдяки високим позиціям вітчизняних тенісисток у світовому рейтингу, Україна повторила абсолютний історичний рекорд представництва на мейджорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Організатори дали шанс, і вона шокувала: історичний тріумф 19-річної українки на WTA

Хто вже в основі

До списку 104 тенісисток, які отримали прямі перепустки до основи, увійшли: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

Раніше український десант із семи тенісисток в основній сітці мейджорів фіксувався лише чотири рази: на Ролан Гаррос-2007, Вімблдоні-2008, а також на Australian Open та US Open у 2024 році. Ба більше, аналогічна рекордна кількість українок (7 гравчинь) автоматично відібралася і на прийдешній Відкритий чемпіонат Франції-2026.

Досвід та дебют: з чим українки їдуть на Вімблдон-2026

Еліна Світоліна (12-й виступ). Трав'яні корти Лондона є успішними для першої ракетки України – вона двічі діставалася тут до півфіналів (у 2019 та 2023 роках).

Марта Костюк (6-й виступ). Намагатиметься реабілітуватися за минулорічний виліт у першому колі. Її найкращим результатом на Вімблдоні залишається третій раунд (2023, 2024).

Даяна Ястремська (5-й виступ). Має в активі особистий рекорд у вигляді виходу до четвертого кола (2019 рік), а два попередні сезони зупинялася на стадії третього раунду.

Ангеліна Калініна (5-й виступ). Прагнутиме переписати власну історію на турнірі, адже раніше ніколи не проходила далі другого кола.

Юлія Стародубцева (3-й виступ). Третій рік поспіль стабільно потрапляє до основи, на попередніх змаганнях незмінно завершувала боротьбу в другому раунді.

Дарія Снігур (2-й виступ). Минулого року успішно подолала стартовий бар'єр і зупинилася в другому колі.

Олександра Олійникова (дебют). Вперше в кар'єрі напряму застрибнула до основної сітки англійського мейджора, хоча раніше не грала навіть у кваліфікаційних раундах.

Кількість наших дівчат у Лондоні може стати рекордною, якщо крізь сито кваліфікації проб'ється Вероніка Подрез, яка наразі перебуває на 44-й позиції в альтернативному (резервному) списку.

Коли відбудеться турнір

Кваліфікаційний турнір Вімблдону-2026 пройде з 22 до 25 червня. Матчі основної сітки відбудуться з 29 червня до 12 липня.

Чинною чемпіонкою найпрестижнішого трав'яного турніру є Іга Свьонтек с Польщі, яка в минулорічному фіналі з історичним розгромом перемогла Аманду Анісімову з США.

Найбільшу кількість тріумфів у історії має легендарна американка Мартіна Навратілова, яка у період з 1978 ро 1990 роки здобула дев'ять титулів.

Раніше Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Уимблдон Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії