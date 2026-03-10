"Возвращение будет". Цибульская ошеломила заявлением о Виннике и Потапе
Оля Цибульская уверена, что Потап и Олег Винник еще вернутся на украинскую эстраду. Она объяснила, что на это есть несколько причин.
Как сообщает РБК-Украина, об этом певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова".
Цибульская о возвращении артистов-беглецов
Она уверена, что это неизбежный сценарий. Даже вспомнила, как шутила по этому поводу.
"Я жду возвращения Олега Винника в Украину. Он вот, как бывший мой, пишет, что очень скучает, но никак не может приехать. Я даже в какой-то момент заскринила расписание автобусов из Германии в Украину. Там два раза в день едет маршрутка. Если бы хотел, то уже приехал", - поделилась она.
В то же время звезда не исключает, что и другие артисты-беглецы могут вернуться в украинский шоу-бизнес.
"Я думаю, что и Потап вернется. Все, кто уехал, вернутся", - сказала она.
Цибульская о возвращении Винника и Потапа (скриншот)
По мнению Оли, у них все еще есть шанс вернуться, поскольку у украинцев есть привычка забывать плохое, а также доброе сердце.
"Я серьезно говорю. Люди забудут и сделают вид, что этого не было. Так и будет. У нас короткая память и доброе сердце", - отметила она.
Однако главная миссия, по словам певицы, продолжать работать над развитием украинской культуры.
"Наша миссия - просто делать свое и не обращать внимание ни на кого. Просто делать свое, идти вперед и все", - сказала она.
Что известно о выезде Винника и Потапа
Напомним, Олег Винник сейчас живет в Германии, куда выехал в начале российского полномасштабного вторжения. Ранее в интервью РБК-Украина он прокомментировал слухи о побеге "под пледиком".
А Потап большую войну встретил за границей, после чего периодически приезжал в Украину и спокойно выезжал обратно. Сейчас он преимущественно живет на несколько городов и стран, в частности работает над музыкальной карьерой в Барселоне, Дубае и Майами.
