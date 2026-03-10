ua en ru
"Возвращение будет". Цибульская ошеломила заявлением о Виннике и Потапе

16:56 10.03.2026 Вт
Певица призналась, каким видит будущее артистов-беглецов
"Возвращение будет". Цибульская ошеломила заявлением о Виннике и Потапе

Оля Цибульская уверена, что Потап и Олег Винник еще вернутся на украинскую эстраду. Она объяснила, что на это есть несколько причин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Цибульская о возвращении артистов-беглецов

Она уверена, что это неизбежный сценарий. Даже вспомнила, как шутила по этому поводу.

"Я жду возвращения Олега Винника в Украину. Он вот, как бывший мой, пишет, что очень скучает, но никак не может приехать. Я даже в какой-то момент заскринила расписание автобусов из Германии в Украину. Там два раза в день едет маршрутка. Если бы хотел, то уже приехал", - поделилась она.

В то же время звезда не исключает, что и другие артисты-беглецы могут вернуться в украинский шоу-бизнес.

"Я думаю, что и Потап вернется. Все, кто уехал, вернутся", - сказала она.

Цибульская о возвращении Винника и Потапа

По мнению Оли, у них все еще есть шанс вернуться, поскольку у украинцев есть привычка забывать плохое, а также доброе сердце.

"Я серьезно говорю. Люди забудут и сделают вид, что этого не было. Так и будет. У нас короткая память и доброе сердце", - отметила она.

Однако главная миссия, по словам певицы, продолжать работать над развитием украинской культуры.

"Наша миссия - просто делать свое и не обращать внимание ни на кого. Просто делать свое, идти вперед и все", - сказала она.


Что известно о выезде Винника и Потапа

Напомним, Олег Винник сейчас живет в Германии, куда выехал в начале российского полномасштабного вторжения. Ранее в интервью РБК-Украина он прокомментировал слухи о побеге "под пледиком".

А Потап большую войну встретил за границей, после чего периодически приезжал в Украину и спокойно выезжал обратно. Сейчас он преимущественно живет на несколько городов и стран, в частности работает над музыкальной карьерой в Барселоне, Дубае и Майами.

