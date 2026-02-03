KHAYAT пригадав неприємну пораду Олега Винника: "Є питання до людських якостей"

Учасник Нацвідбору KHAYAT (Андрій Хайат) пригадав неприємний епізод спілкування з Олегом Винником. Він також зізнався, як тепер ставиться до співака та чи бачить його майбутнє на українській сцені.

Як повідомляє РБК-Україна , про це претендент на участь у "Євробаченні" розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Що Винник сказав Хайату

Андрій особисто познайомився з Олегом під час участі в шоу "Х-Фактор". Саме тоді він почув від відомого артиста неприємну пораду.

"Сказав, що мені краще не співати. Це було 4 "ні", хоча в попередній рік - 4 "так", - пригадав KHAYAT.

Співак не сприйняв ці слова болісно, але поведінка колеги змусила замислитися.

"Мене це не зачепило. Але в якийсь момент, коли перетинався з ним на майданчику вже як артист, в мене проскакувала така думка, що завжди треба фільтрувати, що ти кажеш та кому. Ти ніколи не знаєш, де ти та з ким опинишся", - зауважив він.

KHAYAT чесно висловився про Винника (скриншот)

За словами Хайата, після цього їхнє спілкування було мінімальним. Винник міг коротко похвалити, однак близького контакту між ними не виникло. Артист також пояснив, як нині оцінює позицію та висловлювання колеги.

"У мене є багато питань до його людських якостей, які підтвердились після початку війни. Я не можу сприймати суб'єктивну думку людей в цілому, чия творчість мені не подобається", - поділився він.

Чи можливе повернення Винника на українську сцену

На думку учасника Нацвідбору, це питання вирішуватиме аудиторія. Водночас сам він не може назвати себе прихильником творчості Олега.

"Я не хочу давати прогнозів. Це на розсуд людей. Мені він не подобався ні як людина, ні як митець до і після. Тобто я взагалі себе відокремлюю від нього. Я розумію, що є велика кількість людей, які його дійсно прям кохали. І знаю, що для них це розчарування", - сказав він.



Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна LIFE Олег Винник прокоментував свій виїзд за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Він розповів правду про розрив співпраці з колишнім продюсером та зізнався, чи вважає себе "зрадником".