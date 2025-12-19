Тіна Кароль переспівала "Шиншилу" українською: як тепер звучить пісня
Українська співачка Тіна Кароль представила україномовну версію пісні "Шиншила", яка свого часу стала одним із впізнаваних хітів у її репертуарі. Композиція отримала нове звучання та сенсове наповнення.
Артистка цього року відзначає 20 років творчої діяльності.
З цієї нагоди вона готує до релізу альбом "Кохання. Сльози. Маніфест", до якого увійдуть 33 найвідоміші композиції з різних періодів кар’єри.
"Кохання. Сльози. Маніфест" - альбом про любов як опору, про сльози як досвід і про внутрішній маніфест як силу жінки", - поділилася виконавиця.
Як зазначається, 13 треків платівки раніше були російськомовними.
Для нового альбому Тіна Кароль переосмислила їх українською мовою, зробивши не буквальний переклад, а авторську адаптацію з оновленими смислами.
Реліз альбому запланований на 20 березня. Першим синглом з майбутньої платівки стала саме "Шиншила" - пісня, яка вийшла близько 15 років тому і тепер отримала нове життя.
Разом із треком співачка також презентувала оновлений кліп, у якому збережено іронічний настрій композиції та підкреслено її нове звучання.
